La Compañía Nacional de Danza tiende un «puente cultural» en Pekín con ‘Don Quijote’

Pekín, 23 oct (EFE).- La Compañía Nacional de Danza (CND) de España presenta este viernes en Pekín su versión del ballet clásico ‘Don Quijote’, con coreografía de José Carlos Martínez, tras su paso por Shanghái dentro de una gira que pretende servir como «puente artístico cultural» entre China y España.

Las funciones, previstas del 24 al 26 de octubre en el Teatro Tianqiao, forman parte de la séptima edición de la Temporada Internacional de Ballet organizada por el Ballet Nacional de China, en colaboración con el citado teatro y con el apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de España.

La directora de la compañía, Muriel Romero, afirmó durante la presentación que la gira representa «un puente artístico cultural» entre España y China.

«Hemos podido comprobar el gran nivel artístico y técnico de los bailarines y estudiantes chinos», apuntó.

Romero, que asumió la dirección de la CND en 2024, explicó que esta es la primera gira de la compañía bajo su gestión y que eligió ‘Don Quijote’ por ser una obra que «mezcla tradición y futuro».

La coreografía, creada por José Carlos Martínez en 2015, devolvió el ballet académico completo al repertorio de la CND tras más de 25 años de ausencia.

Es un título «ligado a nuestro patrimonio coreográfico» y «uno de los más populares del repertorio clásico junto con ‘El lago de los cisnes'», señaló la directora.

Romero subrayó que esta versión humaniza la relación entre Don Quijote y Dulcinea, al mostrar «un amor terrenal más que idealizado», y destacó la integración de danzas españolas como el fandango o el bolero, así como el uso de castañuelas o trajes de torero reales durante la función.

La compañía regresa a China después de haber presentado en 2019 ‘Carmen’, de Johan Inger, recordó la directora.

Romero enfatizó, en declaraciones a EFE, el «valor» para la Compañía de «continuar la relación» con el gigante asiático, al tiempo que resaltaba el papel de «embajador» de la organización, al «llevar la cultura y danza clásica y contemporánea a otros países».

Destacó asimismo que el público chino tiene una «gran tradición de danza» y un «nivel técnico y artístico muy alto», y resaltó la evolución que ha notado desde su última visita al país hace más de dos décadas. «Han crecido mucho en todos los sentidos, también en elegancia sobre el escenario», comentó.

Sobre el significado del ballet, la directora explicó que la versión que se verá en Pekín se centra en el episodio de las bodas de Camacho, «un fragmento muy breve de la novela» en el que, dijo, «triunfan el amor y el idealismo, como en el espíritu de Cervantes y de su propio Quijote». EFE

