La Compagnie des Alpes transformará en Parque Astérix un complejo comprado en Alemania

2 minutos

París, 2 dic (EFE).- La Compagnie des Alpes, el grupo francés controlado por el Estado que explota varias estaciones de esquí, va a transformar en Parque Astérix el complejo Belantis que compró el pasado mes de abril en el este de Alemania, tomando como referente el que tiene al norte de París.

En un comunicado publicado este martes, con ocasión de la presentación de sus resultados anuales, la Compagnie des Alpes señaló que esa transformación se ha decidido en acuerdo con las ediciones de Albert René, y que el objetivo es hacer de Belantis «el primer Parque Astérix fuera de Francia».

Ese complejo -destacó- es «uno de los mayores parques de atracciones en el este de Alemania», con más de 80 hectáreas en propiedad que incluyen una reserva de 41 hectáreas para desarrollos futuros, y cuenta con puntos fuertes como estar conectado por autopista con Leipzig y estar cerca de Dresde y Berlín.

La mutación se hará de forma progresiva en el horizonte de 2030-2031, aunque ya en la primavera de 2026 se inaugurará una primera zona dedicada a Idéfix, el perro de Obélix.

La Compagnie des Alpes estima que ese parque tiene potencial para recibir cerca de 900.000 visitantes al año.

La empresa subrayó que Alemania es el segundo mercado en el que se venden más ejemplares de los cómics de Astérix.

El pasado mes de octubre, anunció que va a invertir 250 millones de euros (unos 291 millones de dólares) de aquí a 2030 en su Parque Astérix a 35 kilómetros al norte de París con la aspiración de estar entre los cinco grandes complejos de atracciones europeos.

Actualmente es el ‘número dos’ en Francia -por detrás de Disneyland París- con 2,9 millones de visitantes este año, después de los 2,84 millones en 2024 (fueron 2,32 millones en 2019, antes de la crisis de la covid). EFE

ac/alf