La competencia española abre expediente sancionador a varias empresas por el apagón eléctrico

afp_tickers

1 minuto

La autoridad de la competencia española anunció este viernes que abrió expedientes que pueden terminar en sanción al operador del sistema eléctrico y a varias empresas por el apagón que dejó sin electricidad a España y Portugal hace un año.

El 28 de abril de 2025, un apagón generalizado dejó durante horas a españoles y portugueses sin electricidad, ni internet, ni red móvil, ni semáforos, y paralizó el sistema bancario.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) explicó en un comunicado que detectó «diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas».

Los expedientes sancionatorios van dirigidos contra el operador del sistema, Red Eléctrica Española, y empresas como Repsol, Naturgy, Iberdrola y Endesa.

De todas maneras, la CNMC aclaró que la apertura de estas investigaciones, que pueden durar entre nueve y dieciocho meses, no significa que esté atribuyendo el «origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial».

Un grupo de expertos europeos señaló en un informe final publicado en marzo que un fenómeno de sobretensión, evento frecuente pero esta vez fuera de control, fue el origen del «cóctel perfecto» de múltiples factores desfavorables que provocó el apagón.

La CNMC no detalló cuáles podrían ser las sanciones a las que podrían verse expuestas las empresas.

du/dbh