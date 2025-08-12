La comunidad india suspende las festividades por su día nacional por los ataques racistas

Dublín, 12 ago (EFE).- La comunidad india en Irlanda confirmó este martes que no celebrará públicamente este fin de semana su fiesta nacional por motivos de seguridad, después de registrarse varios ataques contra sus miembros en las últimas semanas.

El Consejo India Irlanda comunicó la suspensión del principal evento programado este domingo para conmemorar la independencia de la India del Reino Unido (15 de agosto), un festival de un día que tiene lugar desde hace diez años en el Phoenix Park de Dublín.

«Consideramos que la situación actual para celebrar el Día de la India no es propicia. Revisaremos la situación y anunciaremos nuevas fechas para el Día de la India de este año», señaló a los medios su presidente, Prashant Shuki, tras reunirse con el viceprimer ministro irlandés, Simon Harris.

Shuki explicó que la Policía había garantizado la seguridad de los asistentes, pero advirtió de que, en realidad, están más «preocupados por lo que puede suceder fuera del evento» en el resto del país.

Harris, por su parte, calificó de «despreciables» los ataques de carácter racista ocurridos recientemente contra la comunidad india, la cual «ha hecho y sigue haciendo una contribución muy positiva a la sociedad irlandesa».

«Hay alrededor de 80.000 personas de la India viviendo en Irlanda, y quiero reconocer su contribución tan positiva», indicó el ‘número dos’ del Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos.

Las tensiones raciales en la isla de Irlanda, tanto en la República de Irlanda como en la provincia británica de Irlanda del Norte, han ido en aumento tras el repunte de la inmigración en los últimos años.

Un informe del Instituto de Diálogo Estratégico (ISD, en inglés) aseguró el pasado julio que las protestas antiinmigración violentas han entrado en una fase «más organizada» por la cooperación de grupos de extrema derecha de las dos jurisdicciones.

El documento de este centro de estudios advirtió de que lo que comenzó como manifestaciones «dispersas y localizadas» a finales de 2022 ha evolucionado hasta convertirse en un «movimiento cada vez más estructurado y conectado internacionalmente». EFE

