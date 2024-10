La comunidad judía en Australia marca el aniversario del ataque de Hamás con vigilias

3 minutos

Sídney (Australia), 7 oct (EFE).- La comunidad judía en Australia rindió tributo este lunes a los 1.200 israelíes muertos el 7 de octubre de 2023, al cumplirse hoy el primer aniversario del ataque contra Israel por parte del grupo islámico palestino Hamás, con una serie de vigilias y actos emotivos en el país oceánico.

«Un año después del atentado, nos encontramos todavía en medio del luto», dijo esta mañana el ejecutivo del grupo contra el antisemitismo StandWithUs Australia (Únete a nosotros Australia), Michael Gencher, en una vigilia en el este de Sídney, con la que se marcó el primer aniversario de lo que supuso la mayor pérdida de vidas judías en un solo día desde el Holocausto.

«Todavía hay (casi un centenar de) rehenes (en manos de Hamás), todavía hay guerra, y el dolor sigue vigente», agregó Gencher en declaraciones recogidas hoy por la agencia australiana de noticias AAP.

También en las afueras del Parlamento de Camberra cientos de personas se congregaron en una manifestación organizada por la organización cristiana Never Again Is Now (Nunca más es ahora) para marcar este aniversario, con la presencia del Embajador de Israel en Australia, Amir Maimon, y diversos políticos australianos.

En ese acto se ondearon banderas australianas junto a las israelíes, así como algunas banderas iraníes de Pahlavi -el Gobierno que gobernaba Irán antes de la revolución islámica-, según publicó hoy la edición australiana del diario The Guardian.

«El 7 de octubre es un día que conlleva un terrible dolor», dijo el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un comunicado publicado hoy, al expresar su solidaridad con los rehenes israelíes, sus familiares y los australianos judíos que han sido víctimas del antisemitismo desde el inicio de este conflicto en Oriente Medio.

«Reconocemos la angustia que el conflicto ha causado aquí en Australia» y «condenamos inequívocamente todos los prejuicios y el odio» que se han exacerbado en Australia desde entonces, remarcó Albanese.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás se han registrado agresiones contra australianos judíos, una comunidad que representa el 0,4 % de la población de más de 26 millones de habitantes, obligando al Ejecutivo de Camberra a nombrar en julio pasado a la abogada australiana Jillian Segal como encargada de la lucha contra el antisemitismo.

Hoy también se realizan vigilias y manifestaciones propalestinas a lo largo de la jornada después de que miles de personas protestaran la víspera en las ciudades australianas de Sídney y Melbourne, así como otros puntos del país oceánico, para pedir un alto el fuego y recordar a los más de 41.800 palestinos muertos en el conflicto. EFE

wat/grc/ah

(foto)