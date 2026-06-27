La comunidad LGTBIQ+ de Panamá reclama más derechos en una jornada de solidaridad y fútbol

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Ciudad de Panamá, 27 jun (EFE).- La comunidad LGTBIQ+ de Panamá reivindicó este sábado el reconocimiento de sus derechos y reclamó una mayor protección legal durante la décima edición de Panamá Pride, una jornada que coincidió con el partido de la selección nacional ante Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA y que incluyó una campaña de apoyo a familias venezolanas afectadas por los terremotos.

«Hoy celebramos los logros de otros países y conmemoramos la lucha de muchos de nosotros que hicieron bastante para que hoy muchos fuéramos libres. En Panamá seguimos batallando para tener derechos, normas y leyes que protejan a la comunidad diversa. En estos momentos estamos desamparados», declaró a EFE el presidente de Panamá Pride, Franklyn Robinson.

Robinsón agregó que en Panamá aún «existen niños y niñas LGTB que le hacen bullying en la escuela, la mamá les pega, los maltrata por ser homosexuales o lesbianas y lo terminan echando de casa».

Bajo el lema ‘Todos Somos Panamá’, miles de personas participaron en la Marcha del Orgullo, que partió desde la calle 13 del Casco Antiguo y culminó en la Plaza V Centenario, donde se desarrolló el festival principal.

El presidente de Fundación Iguales Panamá, Iván Chanis, destacó la perseverancia de la comunidad LGTBIQ+ en un contexto en el que, afirmó, aún persisten barreras para el pleno reconocimiento de sus derechos.

«Es muy loable que la comunidad no dé un paso atrás y continúe cada año con el Pride, porque cada vez es más visible la importancia de decir que existimos, que tenemos familias, que pagamos impuestos y que aportamos a las sociedades y a las democracias», afirmó Chanis a EFE.

Coincidiendo con el encuentro mundialista de la selección panameña, muchos asistentes acudieron vestidos de rojo en una muestra de respaldo al combinado nacional, en una iniciativa que buscó unir el orgullo, el deporte y la diversidad.

La jornada también incluyó la iniciativa «Pride Solidario por Venezuela», mediante la cual se habilitó un centro de acopio en la Plaza V Centenario para recolectar alimentos no perecederos, productos de higiene y otros artículos de primera necesidad destinados a familias venezolanas en situación de vulnerabilidad.

Con esta edición, Panamá Pride conmemoró su décimo aniversario reafirmando su compromiso con la inclusión, los derechos humanos y la solidaridad, en medio de los reclamos de una comunidad que insiste en la necesidad de avanzar hacia un mayor reconocimiento y protección de sus derechos en Panamá.

«Por lo menos, Panamá tiene un espacio donde podemos marchar; en otros países están prohibiendo hasta las marchas del Orgullo, como pasó recientemente en Guatemala. No podemos permitir que esas acciones de regresión de derechos tengan cabida en Panamá. En Panamá, al menos, hay que defender lo que tenemos y buscar más derechos», puntualizó Chanis.EFE

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