La concentración de los estudiantes en México disminuye de manera alarmante

3 minutos

México, 4 mar (EFE).- La capacidad de concentración entre niños y adolescentes ha disminuido de manera significativa en los últimos cinco años pasando de un promedio de 10 a 6 minutos, además cerca del 80 % de los estudiantes presenta problemas de atención, de acuerdo con más de 50.000 pruebas de diagnóstico educativo aplicadas en México y Centroamérica durante 2025 por el instituto Kumon.

La institución alertó que esta tendencia podría traducirse en una pérdida de hasta 40 % en la capacidad para resolver problemas matemáticos y en comprensión lectora, un fenómeno que asocia a la creciente exposición a dispositivos tecnológicos.

Para el director ejecutivo de Kumon en México y Latinoamérica, Luis Chiba Ramayoni, resulta clave reforzar el vínculo de los jóvenes con la lectura en formato físico, argumentando que los libros impresos pueden mejorar la capacidad de concentración en textos extensos y fomentar el interés por la literatura.

Déficit de atención en alumnos

Por su parte, el gerente de expansión de Kumon para México y Centroamérica, Guillermo Parás Treviño, atribuye esta reducción en los niveles de atención al uso prolongado de redes sociales, así como videojuegos en tabletas y celulares, que ofrecen gratificación instantánea y alteran los patrones de concentración.

Además, los diagnósticos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) han aumentado en los últimos años, destacando que en Estados Unidos, uno de cada nueve niños (11,4 %) fue diagnosticado con este trastorno en 2025, según datos del sector salud estadounidense.

Frente a los retos, se presentó Kumon Connect, una plataforma digital que utiliza una tableta y un lápiz digital para reforzar el aprendizaje en matemáticas, lectura e inglés mediante planes de estudio individualizados diseñados por orientadores del método.

“En lugar de un uso lúdico hay que usar la tecnología para hacer amable y atractivo el estudio a los menores”, afirmó Parás Treviño.

Actualmente, la herramienta está disponible en más de 450 centros Kumon y busca aprovechar la tecnología para fortalecer hábitos de estudio más sólidos, eliminar las barreras geográficas y ampliar el acceso educativo.

El Método Kumon, que actualmente tiene presencia en más de 60 países, forma parte de una red internacional de enseñanza orientada al desarrollo de habilidades académicas mediante planes de estudio individualizados, lo que le ha permitido consolidarse como un modelo educativo con alcance global. EFE

PBD- vcr/mb/afs/eav

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Levem para la elaboración de este contenido.