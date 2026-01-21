La condena al asesino del exmandatario japonés Abe es un punto de inflexión, dice su viuda

Tokio, 21 ene (EFE).- La condena este miércoles a cadena perpetua del asesino confeso del ex primer ministro japonés Shinzo Abe marca un «punto de inflexión» para su viuda, Akie Abe, quien afirmó esperar que el autor «expíe su crimen» en prisión.

«Con el fallo de hoy del Tribunal de Distrito de Nara, siento que los largos días desde la repentina muerte de mi esposo han llegado a su fin», dijo Akie en un comunicado, tras darse a conocer la sentencia contra Tetsuya Yamagami, que asesinó a Abe con un arma casera en 2022.

La viuda del exmandatario japonés expresó además su deseo de que el condenado «reconozca lo que ha hecho y expíe el crimen de quitarle la vida a mi esposo», y prometió seguir «mirando hacia delante» y vivir «cada día al máximo».

Akie llegó a asistir el pasado diciembre a una vista del juicio, aunque no se acogió a su derecho a interrogar a Yamagami en virtud a un sistema que permite a víctimas o familiares cuestionar a los acusados en casos graves.

El Tribunal del Distrito de Nara (oeste de Japón) condenó este miércoles a cadena perpetua a Yamagami, una sentencia que se corresponde con la petición de la Fiscalía. El hombre de 45 años ya se había declarado culpable de los cargos principales al comienzo del proceso a finales del pasado octubre.

El ataque conmocionó al mundo y, al mismo tiempo, destapó un escándalo por los vínculos de algunos miembros del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) con el grupo religioso conocido como Iglesia de la Unificación, o ‘secta Moon’.

El condenado acusó al grupo de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota, y a Abe de estar vinculado con el grupo religioso. El magnicidio hizo que muchas víctimas del credo en Japón sacaran a la luz sus historias, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.

Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la ‘secta Moon’, fundada en 1954 en Corea del Sur, como organización religiosa, aunque el grupo apeló la decisión y el proceso judicial continúa. EFE

