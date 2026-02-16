La condena contra Fillon se hace firme tras retirar su recurso ante el Tribunal Supremo

3 minutos

París, 16 feb (EFE).- El ex primer ministro francés François Fillon retiró su recurso ante el Tribunal Supremo en el caso de los empleos ficticios desempeñados por su esposa, Penélope, e hijos, lo que hace firme su condena de cuatro años de cárcel exentos de cumplimiento, cinco de inhabilitación y una multa de 375.000 euros, informaron fuentes judiciales.

Fillon había apelado la decisión del 17 de junio de 2025 dictada por el Tribunal de Apelación de París. Sin embargo, él y su esposa retiraron el recurso, una decisión confirmada formalmente por el Tribunal de Casación el 9 de enero, dijeron las fuentes judiciales a medios locales.

El llamado caso de los empleos ficticios que salpicó al que fuese primer ministro francés del presidente Nicolas Sarkozy desde el 17 de mayo de 2007 hasta el 15 de mayo de 2012 estalló en enero de 2017, cuando el semanario satírico ‘Le Canard Enchaîné’ reveló que su esposa, Penélope Fillon, había sido contratada durante años como asistente parlamentaria sin ejercer realmente esas funciones.

También se investigaron contratos similares otorgados a dos de sus hijos y un puesto como consejera literaria a su esposa en la revista ‘La Revue des Deux Mondes’, propiedad de un empresario cercano al político, que intentó alcanzar la Presidencia de la República.

El caso, que enterró de forma definitiva la carrera política de François Fillon, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción de la política francesa reciente y motivó reformas legales que prohibieron a los diputados contratar a familiares como asistentes parlamentarios.

La investigación judicial, abierta por la Fiscalía Nacional Financiera, condujo a la imputación de Fillon por malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

El escándalo, que estalló en plena campaña presidencial, hundió su candidatura en las elecciones de 2017, en las que pasó de ser favorito a quedar tercero en la primera vuelta.

En junio de 2020, el Tribunal Correccional de París condenó a Fillon a cinco años de prisión (dos firmes), diez años de inhabilitación y una multa de 375.000 euros, al considerar probado que los empleos de su esposa y sus hijos fueron ficticios y supusieron un desvío de fondos públicos de unos 1,5 millones de euros.

Penélope Fillon fue condenada a tres años de prisión exentos de cumplimiento y la misma multa, y el diputado Marc Joulaud, que también la contrató, fue sancionado con tres años exentos y 20.000 euros de multa.

En apelación, la pena fue rebajada en 2022 a un año de prisión firme y tres exentos de cumplimiento, manteniéndose la multa y la inhabilitación.

En 2025, la Corte de Apelación de París redujo aún más la condena contra Fillon: cuatro años de cárcel exentos de cumplimiento, cinco de inhabilitación y la misma multa de 375.000 euros, confirmando la obligación de reembolsar a la Asamblea Nacional unos 800.000 euros.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó en octubre de 2025 la demanda de Fillon al considerar que el proceso había sido equitativo. EFE

cat/atc/fpa