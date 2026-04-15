La conferencia de Berlín sobre Sudán logra 1.500 millones en ayuda humanitaria

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(Actualiza con cifra total)

Berlín, 15 abr (EFE).- La tercera conferencia internacional sobre Sudán recaudó este miércoles el compromiso de los participantes de aportar 1.500 millones de euros para ayuda humanitaria, según un comunicado conjunto de Alemania, país organizador, y de Francia, Reino Unido, EE. UU., la UE y la Unión Africana.

De estos, 750 millones de euros serán donados por la Unión Europea.

Los participantes en la conferencia llamaron a las partes beligerantes en la guerra civil sudanesa a detener las hostilidades y a garantizar «un acceso humanitario completo, seguro y sin obstáculos a todo el territorio sudanés».

El comunicado informó de que en el curso de la conferencia se han reunido diversos actores civiles de Sudán para abordar la creación de un diálogo político «que allane el camino a una transición bajo mando civil en Sudán» una vez que se alcance un alto el fuego permanente.

«Vemos este proceso como fundamental para garantizar un futuro inclusivo, civil y democrático para Sudán», señalaron los firmantes.

En una rueda de prensa, el jefe de la diplomacia germana Johann Wadephul destacó que los compromisos de ayuda, que incluyen un aporte de 230 millones de euros de Alemania, se dan pese a un contexto internacional «de reducción de los recursos humanitarios».

«Ante la apocalíptica situación humanitaria en Sudán, debemos movilizar urgentemente más recursos humanitarios para la población necesitada», señaló el ministro de Exteriores, poco después de haber abierto el segmento humanitario de la conferencia.

«El número de personas fallecidas desde 2023 se sitúa probablemente en el orden de las cien mil, 13 millones de personas han sido desplazadas por la guerra, muchos de ellos lograron huir con sus últimas fuerzas a países vecinos», destacó Wadephul sobre las consecuencias de la guerra, desatada hace justo tres años.

Además, «más de 20 millones de personas en Sudán sufren hambre aguda, la mitad de la población, y las partes en conflicto bloquean el acceso de la ayuda humanitaria», según el ministro alemán.

La conferencia de Berlín reúne a más de 60 representantes de Estados y a más de 50 organizaciones no gubernamentales sudanesas e internacionales, aunque no cuenta con representantes de las dos partes enfrentadas, el Gobierno de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Críticas desde Jartum

La conferencia tuvo lugar en una jornada en la que el Gobierno de Sudán criticó el evento, que Jartum calificó de reunión organizada bajo el «enfoque colonialista que aún practican algunos países occidentales» para «imponer sus agendas a naciones y pueblos libres».

Kathrin Deschauer, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, rechazó esas críticas y apuntó que la ausencia de representantes de las partes del conflicto se explica por la falta de disposición en ellas de estar en la mesa de negociación.

«No se dan las condiciones básicas para que las partes en conflicto puedan dialogar de forma constructiva en este momento», dijo Deschauer en alusión al Gobierno sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, antes de que hablara Wadephul.

«Las partes en conflicto no están dispuestas a poner fin a los asesinatos y matanzas que se están produciendo sobre el terreno. Esa ha sido una de las condiciones básicas por las que podríamos haber invitado de manera constructiva a las partes en conflicto a esta conferencia», agregó la portavoz.

«Es muy lamentable que esto no sea posible», concluyó Deschauer. EFE

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