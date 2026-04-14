La conferencia de Santa Marta planea «acciones concretas» para los 45 países participantes

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Redacción Medioambiente, 14 abr (EFE).- La Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles tiene como objetivo elaborar «un reporte con acciones concretas» para que los 45 países participantes las adopten, ha dicho este martes la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia, Luz Dary Carmona, en una rueda de prensa en línea.

Este foro internacional, que se celebrará del 24 al 29 de abril en Santa Marta (Colombia), se proyecta con «continuidad» para garantizar el seguimiento de las medidas que se vayan tomando, ha añadido la viceministra.

En un contexto en el que la dependencia de los países de los combustibles fósiles oscila entre el 75 % y el 90 %, «la transformación de esta matriz energética» es necesaria, ha subrayado Carmona, que ha planteado la conferencia como un «espacio de discusión» para «superar» esa dependencia.

Para Carola Mejía, de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Económica, Social y Climática (Latindadd), la reunión en Santa Marta es una «señal clara» y «política» de que se quiere «dejar atrás los combustibles fósiles», pese a los retos a los que se enfrenta.

Retos en Santa Marta

La deuda es «uno de los principales obstáculos» para la transición energética en el sur global, ha asegurado Mejía, ya que el 81 % de la financiación climática se da en forma de préstamos. Estos «retrasan» la transición y «condenan» a los países a perpetuarse como extractores de materias primas.

Además, la inestabilidad del tablero internacional, ha añadido, «absorbe» recursos para otros temas, como la guerra.

Desde el Observatório do Brasil, Claudio Angelo, ha dicho que las resoluciones de Santa Marta no serán vinculantes. «Nadie puede obligar a los Estados a hacer nada», ha manifestado. Ante esta situación, ha planteado la formación de «coaliciones muy largas» que garanticen la puesta en marcha de las medidas.

Angelo también ha reconocido las «contradicciones internas» de los países productores de petróleo que participan en la conferencia, y ha recordado que, pese a esto, es necesario «convivir» con ello y poner en marcha un proceso «global» de transición.

Tres pilares

La conferencia en Santa Marta se organizará en torno a tres pilares. El primero, transformar la dependencia de los combustibles fósiles, «clave», según Carmona, porque requiere plantear «nuevas formas de soberanía energética».

El segundo y el tercero se centrarán en transformar la oferta y demanda, por un lado, y las relaciones multilaterales y la cooperación, por otro. Con ello buscan «fortalecer» el multilateralismo para fomentar la lucha contra el calentamiento global.

La 1ª Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles reunirá a figuras políticas de alto nivel para debatir sobre cómo llevar a cabo una transición energética «justa, ordenada y equitativa» en 45 países de cinco continentes. Los gobiernos de Colombia y Países Bajos están a detrás de la organización del evento. EFE

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