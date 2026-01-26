La confianza empresarial se mantiene en Alemania porque empeoró en los servicios

Fráncfort (Alemania) 26 ene (EFE).- La confianza empresarial se mantuvo en enero en Alemania porque la economía alemana comienza el año con poco impulso debido al deterioro en el sector servicios y pese la mejora en el sector manufacturero.

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) se mantuvo en enero en 87,6 puntos, como diciembre.

Las empresas evaluaron su situación actual algo mejor, pero revisaron un poco a la baja sus expectativas para los próximos meses.

«La economía alemana comienza el año con poco impulso», dijo el presidente del instituto Ifo, Clemens Fuest, al presentar la encuesta de confianza empresarial.

El instituto Ifo elabora este indicador de confianza con 9.000 respuestas mensuales de empresas de los sectores manufacturero, de servicios, de ventas y de la construcción.

La confianza empresarial subió con fuerza en el sector manufacturero porque las empresas consideraron que su situación actual es algo mejor y sus expectativas son mucho menos pesimistas.

Sin embargo, la utilización de capacidades cayó hasta el 77,5 %, desde el 78,1 %, y sigue por debajo de la media a lago plazo del 83,2 %.

En el sector servicios, la confianza empresarial se deterioró porque empeoró la valoración de la situación actual y de las expectativas.

La cartera de pedidos y la confianza se debilitaron en el sector de la logística.

La confianza empresarial también empeoró mucho en el sector del turismo.

En el sector del comercio, la confianza empresarial mejoró mucho, tanto en el minorista como en el mayorista, si bien en ambos el indicador se sitúa por debajo de la media a largo plazo.

En el sector de la construcción, la confianza empresarial mejoró porque las empresas consideraron que su situación actual es mejor, si bien los pedidos se mantienen débiles especialmente en la edificación. EFE

