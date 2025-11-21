La congresista republicana que llamó «yihadista» a Mamdani se desmarca de Trump

2 minutos

Washington, 21 nov (EFE).- La representante republicana y aspirante a gobernadora de Nueva York, Elise Stefanik, admitió este viernes que «tendremos que estar en desacuerdo» con el presidente Donald Trump, luego de que este rechazara su caracterización del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, como un «yihadista».

Stefanik publicó su comentario en su cuenta oficial de X tras la visita de Mamdani a la Casa Blanca, en la que ambos líderes calificaron la reunión como «productiva».

La congresista señaló que no estaba de acuerdo con que el mandatario refutara su señalamiento sobre el nuevo alcalde, hecho que había publicado días atrás como parte de su campaña.

Durante la ronda de preguntas con periodistas, Trump respondió sobre la descripción de Stefanik: «No, no estoy de acuerdo. Ella está haciendo campaña, y a veces uno dice cosas en una campaña».

Stefanik, considerada una aliada firme del presidente, mantiene un perfil crítico hacia Mamdani y su política de asequibilidad.

Por su parte, Trump, quien también había atacado en repetidas ocasiones al alcalde electo calificándolo de «comunista», se desmarcó de los calificativos negativos y le deseó éxito en su futura administración. Ambos coincidieron en la importancia de trabajar en temas de vivienda y asequibilidad, mostrando un tono de cooperación pese a las diferencias.

Analistas interpretan la visita de Mamdani al Despacho Oval como un intento de mostrar estabilidad entre la Casa Blanca y la futura administración municipal de Nueva York, en un contexto marcado por la polarización política y la baja en la aprobación de Trump en medio de diversas polémicas recientes. EFE

