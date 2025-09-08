The Swiss voice in the world since 1935

La conquista de Ucrania es «solo el principio» para Putin, afirma el jefe del gobierno alemán

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

La conquista de Ucrania sería «solo el principio» para la Rusia de Vladimir Putin, cuyos ataques híbridos contra Alemania son «cada vez más intensos y agresivos», afirmó el lunes el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz.

Esta advertencia se produce en un momento en que el canciller alemán ha convertido el rearme de Europa en una prioridad absoluta, para que el continente pueda hacer frente a la amenaza rusa, pero también adaptarse a la retirada estadounidense desde la elección de Donald Trump.

«Todo indica que el plan imperialista [del presidente ruso Vladimir] Putin no terminaría con la conquista de Ucrania, sino que sería solo el principio», declaró durante la conferencia anual que reúne a los embajadores alemanes.

Alemania es testigo «diariamente de ataques híbridos de Rusia cada vez más intensos y agresivos», dirigidos especialmente contra sus «infraestructuras», acusó Merz.

El país también observa «las provocaciones» de Moscú «en el mar del Norte y el mar Báltico», añadió el dirigente, para quien «Rusia y China intentan asegurar esferas de influencia en el sureste de Europa».

Para Merz, «ya ha estallado un nuevo conflicto sistémico entre las democracias liberales y un eje de autocracias», y «lo que llamábamos el orden mundial liberal se encuentra ahora bajo presión desde múltiples frentes».

pyv/alf/thm/hgs/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR