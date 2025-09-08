La conquista de Ucrania es «solo el principio» para Putin, afirma el jefe del gobierno alemán

La conquista de Ucrania sería «solo el principio» para la Rusia de Vladimir Putin, cuyos ataques híbridos contra Alemania son «cada vez más intensos y agresivos», afirmó el lunes el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz.

Esta advertencia se produce en un momento en que el canciller alemán ha convertido el rearme de Europa en una prioridad absoluta, para que el continente pueda hacer frente a la amenaza rusa, pero también adaptarse a la retirada estadounidense desde la elección de Donald Trump.

«Todo indica que el plan imperialista [del presidente ruso Vladimir] Putin no terminaría con la conquista de Ucrania, sino que sería solo el principio», declaró durante la conferencia anual que reúne a los embajadores alemanes.

Alemania es testigo «diariamente de ataques híbridos de Rusia cada vez más intensos y agresivos», dirigidos especialmente contra sus «infraestructuras», acusó Merz.

El país también observa «las provocaciones» de Moscú «en el mar del Norte y el mar Báltico», añadió el dirigente, para quien «Rusia y China intentan asegurar esferas de influencia en el sureste de Europa».

Para Merz, «ya ha estallado un nuevo conflicto sistémico entre las democracias liberales y un eje de autocracias», y «lo que llamábamos el orden mundial liberal se encuentra ahora bajo presión desde múltiples frentes».

