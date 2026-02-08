La conservadora Takaichi se posiciona como ganadora y amplía su mayoría, según los sondeos

(Actualiza con declaraciones de varios partidos)

Tokio, 8 feb (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se posicionó este domingo como ganadora en las elecciones generales anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento y lograría ampliar con creces la estrecha mayoría de su coalición, estimaron medios como la cadena de televisión pública NHK o la agencia de noticias Kyodo tras el cierre de los colegios electorales.

Según sondeos a pie de urna de NHK, el Partido Liberal Democrático (PLD) de la conservadora lograría entre 274 y 328 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

Takaichi superaría así en solitario la mayoría absoluta de 233 escaños que se marcó como meta, aunque los resultados oficiales de la contienda no se esperan hasta el lunes.

Su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), obtendría según NHK entre 28 y 38 escaños, por lo que entre ambos superarían la marca de los 300 diputados.

«Creo que el público sintió y entendió la determinación de nuestra primera ministra. Ahora tenemos un mandato fuerte tras estas elecciones y seguiremos adelante con nuestras políticas», valoró en una entrevista con NHK el actual ministro de Defensa (y excandidato a liderar el PLD), Shinjiro Koizumi.

Otros medios japoneses también dan por ganadora a Takaichi. La agencia de noticias Kyodo afirmó que la formación de la primera ministra ganaría «al menos» 233 escaños, y 261 junto con Ishin. Jiji Press, por su parte, señaló que la coalición gobernante podría ganar 300 escaños en la Cámara Baja del Parlamento.

«Todavía estamos en el proceso de recuento de votos», matizó a NHK el secretario general del PLD, Shunichi Suzuki.

El gran perjudicado de la cita electoral parece ser la nueva Alianza Reformista Centrista, unión del Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito, exsocio de coalición del PLD pero que abandonó su alianza tras la elección de Takaichi como líder.

Entre ambos lograrían solo entre 37 y 91 escaños, muchos menos de los 172 que ostentaban antes del adelanto electoral, según las proyecciones de NHK.

Hiromasa Nakano, secretario general en funciones de Komeito y colíder de la Alianza, dijo en una entrevista con NHK que deben aceptar los resultados «con seriedad y humildad» aunque aún quedan muchos distritos donde el conteo continúa.

Si la coalición gobernante logra superar los 310 escaños (dos tercios de la cámara), esto le permitiría aprobar proyectos de ley rechazados por la Cámara Alta, donde el PLD e Ishin están en minoría, una condición indispensable para reformar la Constitución.

El populista Sanseito, marcadamente antiinmigración, obtendría según las proyecciones de NHK entre 5 y 14 escaños, frente a los dos con los que contaba en la Cámara Baja antes de su disolución. Sohei Kamiya, el líder de la formación, afirmó en declaraciones a NHK «haber recibido un gran impulso», aunque «no pudimos extender el recuento de votos como esperábamos» debido al auge del PLD.

La jornada electoral estuvo marcada por las fuertes nevadas, que obligaron a algunos colegios electorales a aplazar su apertura o cerrar antes de la hora prevista, aunque el voto anticipado superó al de otras citas electorales.

Según las últimas cifras disponibles, hasta las 19.30 hora local (10.30 GMT) un 28,18 % del electorado había votado este domingo, 3,31 puntos porcentuales menos que en las generales de 2024, mientras que más de 27 millones de japoneses (alrededor de un 26 % del electorado) votaron de forma anticipada.

Takaichi, cuyo Gobierno ha gozado de altos índices de popularidad desde que llegó al poder en octubre (tras hacerse con las riendas del PLD en unas primarias), presentó los comicios como un referéndum a su mandato, y llegó a decir que dimitiría si su coalición con Ishin no lograba una mayoría absoluta de 233 escaños. EFE

