La conservadora Takaichi se posiciona como ganadora y amplía su mayoría , según NHK

3 minutos

Tokio, 8 feb (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se posicionó este domingo como ganadora en las elecciones generales anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento y lograría ampliar con creces la estrecha mayoría de su coalición, estimó la cadena de televisión pública NHK poco después del cierre de los colegios electorales.

Según sondeos a pie de urna, el Partido Liberal Democrático (PLD) de la conservadora lograría entre 274 y 328 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que confirman el Parlamento, dijo NHK.

Takaichi superaría así en solitario la mayoría absoluta de 233 escaños que se marcó como meta. Su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), obtendría según NHK entre 28 y 38 escaños, por lo que entre ambos superarían la marca de los 300 diputados.

Otros medios japoneses también dan por ganadora a Takaichi. La agencia de noticias Kyodo afirmó que la formación de la primera ministra ganaría «al menos» 233 escaños, y 261 junto con Ishin. Jiji, por su parte, señaló que la coalición Gobernante podría ganar 300 escaños en la Cámara Baja del Parlamento.

El gran perjudicado de la cita electoral parece ser la nueva Alianza Reformista Centrista, unión del Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito (exsocio de coalición del PLD pero que abandonó su alianza tras la elección de Takaichi como líder). Entre ambos lograrían solo entre 37 y 91 escaños, muchos menos de los 172 que ostentaban antes del adelanto electoral.

Está por ver ahora si la coalición gobernante logrará superar los 310 escaños (dos tercios de la cámara) que le permitirían aprobar proyectos de ley rechazados por la Cámara Alta, donde el PLD e Ishin están en minoría, una condición indispensable para reformar la Constitución.

El populista Sanseito, marcadamente antiinmigración, obtendría según las proyecciones de NHK entre 5 y 14 escaños, frente a los dos con los que contaba en la Cámara Baja antes de su disolución. Sohei Kamiya, el líder de la formación, afirmó en declaraciones a la cadena nipona «haber recibido un gran impulso» aunque «no pudimos extender el recuento de votos como esperábamos» debido al auge del PLD.

La jornada electoral estuvo marcada por las fuertes nevadas, que obligaron a algunos colegios electorales a aplazar su apertura o cerrar antes de la hora prevista, aunque el voto anticipado superó al de otras citas electorales.

Takaichi, cuyo Gobierno ha gozado de altos índices de popularidad desde que llegó al poder el octubre (tras hacerse con las riendas del PLD en unas primarias), presentó los comicios como un referéndum a su mandato, y llegó a decir que dimitiría si su coalición con Ishin no lograba una mayoría absoluta de 233 escaños.

De confirmarse los resultados, será la primera vez que el PLD logra una mayoría absoluta en solitario desde las elecciones generales de 2021. EFE

jdg/daa/VH

(foto)(vídeo)