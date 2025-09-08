La construcción en Argentina se contrae el 1,8 % en julio
Buenos Aires, 8 sep (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina bajó en julio pasado el 1,8 % con respecto a junio último, tras haber crecido en el sexto mes del año apenas el 1,1 %, informaron este lunes fuentes oficiales.
Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el séptimo mes 2025 un avance del 1,4 % en comparación con igual mes del año anterior, su sexta subida consecutiva, tras un ciclo de quince meses de caídas en términos interanuales. EFE
nk/jrg