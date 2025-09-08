La construcción en Argentina se contrae el 1,8 % en julio

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina bajó en julio pasado el 1,8 % con respecto a junio último, tras haber crecido en el sexto mes del año apenas el 1,1 %, informaron este lunes fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el séptimo mes 2025 un avance del 1,4 % en comparación con igual mes del año anterior, su sexta subida consecutiva, tras un ciclo de quince meses de caídas en términos interanuales.

En los primeros siete meses del año, la actividad de la construcción acumuló una subida del 9,2 %.

Los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 4,8 % interanual en junio último, hasta los 384.545.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en junio una subida del 32,7 % con respecto al mismo mes del año anterior.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos registraron en julio pasado una contracción del 0,47 % con respecto a junio último y un crecimiento del 0,10 % en términos interanuales.

«El nivel de obra privada pareciera sostenerse, pero no está logrando crecer y compensar la reducción de la inversión pública. En este contexto, la suba de las tasas de interés de las últimas semanas agrega un nuevo factor de preocupación», señaló Construya en su informe.

El sector de la construcción ha sido uno de los más afectados en 2024 por el cuadro de retracción económica, elevada inflación, pérdida del poder de compra de los hogares y severo ajuste fiscal sostenido por el Gobierno de Javier Milei, que incluyó la paralización de las obras de infraestructura pública.

La actividad de la construcción se hundió el año pasado un 27,4 %, su peor desempeño desde 2002, tras haber caído un 3 % en 2023. EFE

