La contaminación por PFAS le cuesta a Bélgica 3.800 millones al año, el 0,7 % del PIB

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Bruselas, 29 abr (EFE).- Bélgica calcula que la contaminación por sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas como «contaminantes eternos», le cuesta cada año unos 3.800 millones de euros, el equivalente al 0,7 % de su PIB, según un informe encargado por las autoridades públicas.

El estudio, publicado en la web del Servicio Público Federal de Salud y difundido este miércoles por el diario ‘Le Soir’, cifra durante un periodo de veinte años el impacto económico y social de estos compuestos químicos.

Las PFAS tienen aplicaciones industriales en tuberías, extintores, refinerías, textiles, piezas para automoción y el sector aeroespacial o semiconductores, y algunas de estas sustancias han sido clasificadas como cancerígenas o disruptores endocrinos.

La principal partida del informe corresponde al coste sanitario, que consagra 103 millones de euros a atención médica directa de personas enfermas y que aumenta notablemente al incorporar el valor económico de los años de vida perdidos, que asciende a 2.100 millones al año.

En el ámbito medioambiental, la descontaminación de suelos representaría unos 1.200 millones de euros anuales, mientras que el tratamiento del agua potable costaría 30 millones y la depuración de aguas residuales, 371 millones.

El informe servirá de base para las negociaciones entre el Gobierno federal y las regiones belgas sobre la creación de un fondo específico para financiar la respuesta a esta contaminación. EFE

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