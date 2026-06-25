La continuidad de España y la necesidad de Uruguay

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Óscar Maya Belchí

Guadalajara (México), 25 jun (EFE).- España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en Guadalajara (México) este viernes en el que han de sellar su clasificación. Los de Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudí (4-0), mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo.

Dos puntos en su casillero que obliga a Uruguay a sumar ante España si quiere estar en la siguiente ronda. Un empate dejaría a la selección de Marcelo Bielsa pendiente del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudí y de la diferencia de goles, mientras que una derrota la dejaría casi eliminada del Mundial. Si gana el encuentro, podría incluso ser primera.

Por su parte, España lidera el Grupo H con cuatro puntos. Por ello, le vale el empate para certificar su pase, virtualmente ya como una de las mejores terceras -si se diera el caso- por su puntuación, aunque persigue la victoria que le garantice el primer puesto sin depender de resultados ajenos.

Un liderato tras la goleada a Arabia Saudí que despejó las dudas del empate ante Cabo Verde. Partido ante Arabia Saudí en el que Luis de la Fuente introdujo cuatro cambios en el once titular a los que dará continuidad, con una duda: Marcos Llorente podría volver al lateral derecho en lugar de Pedro Porro.

Una alineación titular en la que repetirá Lamine Yamal. Tras recuperarse de la lesión muscular con la que arrancó el Mundial, el extremo, estrella de España y del torneo, jugó los primeros 45 minutos ante Arabia Saudí, suficientes para decantar el encuentro, guardar fuerzas y no correr riesgos. Eso sí, ante Uruguay, su rango de minutos será superior.

Minutos que persiguen también Nico Williams y Mikel Merino. Y los tendrán. Ese es el plan del cuerpo técnico. Dos futbolistas trascendentales en la consecución de la Eurocopa de 2024 que llegan lejos de su pico de forma. El objetivo, que estén 100 % listos para luchar por la titularidad en las eliminatorias.

Fase del Mundial que arranca con la nueva ronda de dieciseisavos, que España tiene el gran objetivo de afrontar como primera de grupo y disputarla en Los Ángeles, para alternar sede con Dallas hasta la potencial final de Nueva Jersey el 19 de julio.

Objetivo para el que tendrá enfrente una Uruguay que llega al duelo con varias incógnitas en su once. La principal buena noticia para Marcelo Bielsa es la recuperación de José María Giménez. El central del Atlético de Madrid, ausente en los dos primeros encuentros por un problema de tobillo, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a regresar al eje de la defensa. Su entrada permitiría que Mathías Olivera, utilizado como central en los primeros partidos pese a ser lateral izquierdo, recupere su posición habitual.

Por su parte, Giorgian De Arrascaeta, una de las principales referencias creativas del equipo, continúa de baja por una lesión en un gemelo, mientras que Ronald Araújo apura para jugar.

Según pudo saber EFE, el futbolista se ha entrenado con balón los dos últimos días y las sensaciones son positivas de cara a estar disponible frente a España. Además, Guillermo Varela trabajó al margen del grupo en la última sesión, aunque podría ser de la partida.

Otra de las incógnitas está en la portería. Fernando Muslera, que había dejado la selección tras el Mundial de Catar 2022 y regresó de forma inesperada en la convocatoria de marzo, volvió directamente a la titularidad en detrimento de Sergio Rochet, habitual guardameta de Uruguay durante las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, la actuación de Muslera ante Cabo Verde, marcada por un error en uno de los goles encajados, reabrió el debate sobre quién debe ocupar la portería frente a España.

Uruguay afronta así una cita de máxima exigencia en mitad de la inestabilidad y de los malos resultados, tras dos empates que le apuran para sumar ante España si quiere continuar en el torneo.

Partido que ambas selecciones afrontarán en un estadio a 1.670 metros sobre el nivel del mar. Será la primera vez para España en este Mundial, aunque ya disputó un amistoso en Puebla (México) a 2.160 metros de altura. También será el primer partido para Uruguay, que, aunque concentrada en México, lo hizo en Playa del Carmen y disputó sus dos primeros encuentros en Miami.

Alineaciones probables:

Uruguay: Muslera o Rochet; Varela, Cáceres, Giménez, Olivera; Ugarte, Valverde, Bentancur; Canobbio o Darwin Núñez, Viñas y Araújo. Seleccionador: Marcelo Bielsa (ARG).

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.

Árbitro: Ismail Elfath (EE. UU.).

Estadio: Guadalajara.

Hora: 18.00 hora local (00.00 GMT del 27 de junio). EFE

omb/cmm