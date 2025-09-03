La Convención Marco de la ONU reclama la presentación «cuanto antes» de planes climáticos

Madrid, 3 sep (EFE).- El secretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC), Simon Stiell, ha enviado este miércoles una carta a las partes y gobiernos participantes en la próxima cumbre climática (COP30) reclamando la presentación «cuanto antes» de los respectivos NDC o compromisos nacionales de reducción de emisiones.

Estas contribuciones determinadas para limitar la emisión de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático deben ser «sólidas» y con «objetivos ambiciosos»: las presentadas antes de finales de este mes de septiembre serán incluidas en el informe de síntesis de 2025 que se publicará antes de la COP30 de Belém (Brasil) lo que permitirá «una importante actualización de los progresos realizados hasta la fecha».

En su misiva, Stiell afirma que «nos encaminamos hacia un calentamiento de alrededor de 3 ºC» lo que a su juicio «pone de relieve lo lejos que hemos llegado colectivamente» pero también «lo mucho que nos queda por recorrer para limitar el calentamiento global a 1,5 °C» de acuerdo con el Acuerdo de París y otros documentos climáticos internacionales.

Por ello, ha querido felicitar a las partes que ya han presentado sus NDC, «especialmente a las que han demostrado un enfoque de todo el gobierno, toda la economía y toda la sociedad para impulsar la acción climática».

Piedra angular

Estos planes nacionales sobre el clima, añade, «son mucho más que palabras sobre el papel», ya que, según Stiell, garantizarán el crecimiento económico y la mejora del nivel de vida, hasta el punto de que se les puede considerar como «la piedra angular de la lucha de la humanidad contra la crisis climática mundial».

Según sus datos, los países que presenten «nuevos y sólidos NDC» podrán asegurarse «la mayor parte del auge de la energía limpia, que alcanzará los 2 billones de dólares en 2024», así como «millones de puestos de trabajo, mayor crecimiento económico, unos costes sanitarios mucho más bajos y una energía limpia más segura y asequible».

El secretario ejecutivo de la CMNUCC ha añadido ser «plenamente consciente» de que los NDC son «un reto especialmente difícil para muchos países en desarrollo y vulnerables» y ha reiterado el apoyo tanto de su organización como de otras entidades de las Naciones Unidas e internacionales.

Cita el día 24

«Todas las naciones siguen sufriendo desastres cada vez más graves provocados por el clima», ha insistido para reforzar su petición.

Estas catástrofes causan «un inmenso sufrimiento humano y pérdidas económicas devastadoras» que en algunos puntos del planeta han reducido el PIB hasta en un 5 % y han creado un «efecto dominó en el nivel de vida», además de aumentar los costes «para la gente común y las empresas.»

Según datos de la CMNUCC, alrededor de 190 países han presentado ya sus nuevos NDC o lo harán este mismo año: Stiell solicita «encarecidamente» a los Jefes de Estado y de Gobierno que anuncien y presenten sus objetivos en la Reunión Especial de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática que se celebrará en Nueva York el próximo 24 de septiembre. EFE

