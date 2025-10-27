La conveniencia de la relación con Taiwán o China enfrenta a legisladores paraguayos

4 minutos

Asunción, 27 oct (EFE).- Los lazos diplomáticos entre Paraguay y Taiwán, que impiden al país suramericano un acercamiento con China, han sido objeto de polémica en el Congreso paraguayo, después de que un grupo de legisladores viajara a Pekín invitado por el gigante asiático, mientras sus colegas, principalmente de la corriente oficialista, reclaman lealtad a la amistad de 68 años con la isla.

El viaje de los diputados abrió un debate al interior del Legislativo, cuya directiva reafirmó la posición del país, que se cuenta entre la docena de Estados que mantiene relaciones con Taipei, mientras surgen voces políticas a favor de un acercamiento con China.

Acercamientos

Los diputados Carlos Pereira, Federico Franco, Ariel Villagra, Carlos López, Dalia Estigarribia, Pastor Vera y Roya Torres, todos del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), más su colega Leidy Galeano, del movimiento Yo Creo, están de visita en China desde el pasado 19 de octubre y prevén retornar el 3 de noviembre. La invitación, dijeron, incluyó el pago de los gastos.

En julio pasado, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, el oficialista Hugo Meza, hizo lo propio, lo que le valió un llamado de atención al interior del gobernante Partido Colorado.

A su regreso, Meza se declaró a favor de una «cooperación mucho más profunda» con China, al destacar que ese país tiene un mercado de 1.400 millones de habitantes.

Y el pasado 13 de octubre, el político se ratificó en sus dichos en una entrevista con la radio Monumental y abogó por un «nuevo modelo económico» para su país, que pase de la producción a la industrialización.

«Lo que Paraguay no puede permitir es ser el patio trasero de la disputa global entre dos potencias», como China y EE.UU., argumentó.

Sin embargo, el titular del Senado y presidente del Congreso, Basilio Núñez, defendió la posición del Partido Colorado frente a Taiwán y afirmó que quien «opina contrariamente» o apoya a «China continental», no debería ser parte del oficialismo.

La discrepancia también sucede entre opositores.

«Lo mismo pasa en mi partido, el Partido Liberal, también hay posiciones encontradas», dijo a EFE el senador opositor Ever Villalba.

El parlamentario impulsó en agosto pasado una resolución del Senado para que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe cuáles serían los «impedimentos o inconvenientes políticos» para tener una relación con China y expliqué cuáles son «los beneficios y pérdidas materiales que podrían darse». Aún no tuvo respuesta.

«El mercado chino es una oportunidad extraordinaria para Paraguay», argumentó Villalba, e indicó que la carne paraguaya, uno de los productos estrella del país, llega a China «de manera triangulada» al no haber relaciones bilaterales.

Comercio

Paraguay es el único país de Suramérica que tiene lazos con Taiwán, con el que comparte sus «valores democráticos», pero, paradójicamente, un 34,4 % del total de sus importaciones provino en septiembre pasado de China, su principal proveedor, según cifras del Banco Central.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, es uno de los firmes aliados de la isla. En la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre pasado, afirmó que Taiwán merece «un lugar» en ese foro por una cuestión de «estricta justicia».

El ministro de Relaciones de Exteriores de Taipéi, Lin Chia-lung, destacó esta semana que «Taiwán y Paraguay son naciones unidas por una compartida convicción en la paz, democracia y libertad», tras agradecer el apoyo expresado por el presidente de la Cámara de diputados paraguaya, Raúl Latorre, en una cita parlamentaria en Ginebra.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, indicó, según difundieron medios en Asunción, que cada vez «más sectores se dan cuenta de que Paraguay» no debe «darle la espalda a China».

Al respecto, el embajador de Taipéi en Asunción, José Chih-Cheng Han, acusó a Pekín de tratar «de marginar a Taiwán de su participación o su presencia internacional» y defendió que el «mundo debe tomar en serio y con razonamiento» la situación de la isla.

«Taiwán es un país pequeño, pero próspero en economía», señaló a EFE el diplomático, para quien la isla «tiene voluntad de contribuir a la comunidad internacional».

Han resaltó los programas de cooperación entre Asunción y Taipéi, con importaciones de carne vacuna que ascendieron en septiembre a 203 millones de dólares y un comercio global que, según dijo, puede llegar a 370 millones de dólares este año.EFE

ja-lb/nvm