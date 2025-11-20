La COP30 de Belém suspende sus trabajos como mínimo hasta las 23:00 GMT de este jueves

Belém (Brasil), 20 nov (EFE).- La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) ha suspendido sus trabajos en la ciudad de Belém, en Brasil, como mínimo hasta las 20.00 hora local de este jueves (23.00 GMT), tras el incendio desatado en la zona donde avanzan las negociaciones.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) señala en una nota que el incendio fue controlado y causó «daños limitados» en el recinto conocido como la Zona Azul.

«Se informa a los delegados que el recinto no reabrirá antes de las 20:00», indica el organismo.

Un incendio se desató sobre las 14.00 hora local (17.00 GMT) de este jueves en el pabellón de la Comunidad del Este Africano, según ha relatado a EFE un testigo.

Las llamas obligaron a evacuar a las prisas a las decenas de personas que estaban en esa Zona Azul, donde se encuentran las salas de negociación, las plenarias, el centro de prensa y los expositores de los países y organizaciones participantes.

El personal de seguridad aisló la zona del incendio y ordenó la evacuación por las salidas de emergencia de todos los asistentes, lo que generó algunos momentos de tensión, según pudo comprobar EFE.

Las causas del incendio son desconocidas, aunque las primeras fotos de la pericia divulgadas por el grupo Globo muestran una extensión múltiple con varios cables conectados calcinados donde empezó el fuego.

La COP30 de Belém encaraba este jueves una penúltima jornada clave para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación.

Los meses previos a la celebración de la cumbre estuvieron marcados por los graves problemas logísticos de Belém, capital del estado de Pará y puerta de entrada a la Amazonía brasileña, debido a la falta de infraestructuras de la ciudad y los altos precios del alojamiento.

Ya empezada la COP30, la ONU envió una carta a la Presidencia brasileña quejándose sobre algunos aspectos de infraestructura donde tienen lugar las negociaciones, como la filtración de agua cuando llueve con fuerza, algo habitual en esta ciudad amazónica, o el mal funcionamiento del aire acondicionado.

Asimismo, pidió aumentar los efectivos de seguridad después de que una protesta de indígenas irrumpiera por la fuerza en el recinto. EFE

