La COP31 será en Turquía bajo presidencia australiana

São Paulo, 19 nov (EFE).- La trigésima primera cumbre climática de Naciones Unidas (COP31) se desarrollará en Turquía, bajo presidencia australiana, según informó este miércoles en una rueda de prensa el ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen.

Tras días de negociaciones entre los países, que disputaban quien iba a albergar la conferencia del próximo año, ambos consensuaron una organización conjunta en la que Turquía será la sede, mientras que Australia organizará la agenda y encabezará las negociaciones.

A periodistas, Bowen explicó la propuesta y dijo que «sería estupendo» que Australia se encargue sola de la organización, pero que «el proceso funciona por consenso» y que un fallo en estas negociaciones podría dejar a la cumbre climática «doce meses sin liderazgo».

«Sería irresponsable para el multilateralismo y este entorno tan difícil. Y no queríamos que eso sucediera. Por lo tanto, era importante llegar a un acuerdo con Turquía, nuestro competidor», explicó.

La COP32, que se celebrará en 2027, se celebrará en Etiopía, según anunció la semana pasada el grupo de países africanos, región a la que le corresponde la presidencia rotatoria. EFE

