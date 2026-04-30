La COP31 y la Agencia Internacional de Energía se unen para impulsar transición energética

2 minutos

Redacción Medioambiente, 30 abr (EFE).- La presidencia de la COP31 y la Agencia Internacional de Energía (AIE) han sellado una alianza de colaboración para ofrecer «soluciones concretas» que impulsen la transición energética, en el marco de la próxima reunión sobre el cambio climático que se celebrará en Turquía el próximo mes de noviembre.

Murat Kurum, presidente designado de la COP31 y ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía, ha confirmado en París, en la sede de la AIE en la que se ha formalizado esta alianza, que una de las primeras tareas de esta colaboración consistirá en «proporcionar nuevos datos y análisis sobre el impacto de las medidas relativas a los residuos y el reciclaje en el cambio climático».

La mejor manera de proteger a la sociedad de las «violentas convulsiones de los mercados energéticos mundiales», ha dicho, es «acelerar la transición hacia las energías limpias».

Uno de los objetivos de este acuerdo es el de colocar el acceso a «cocina limpia» en el centro de la agenda mundial este mismo año.

Según Kurum, más de 2.300 millones de personas, principalmente en África y en los países en desarrollo de Asia, utilizan combustibles sólidos para cocinar, lo que contribuye a la muerte de millones de personas cada año.

Ha advertido, en este sentido, que la crisis energética amenaza con revertir los avances que el mundo ha logrado en materia de cocinas limpias, ya que los precios de la energía y la inseguridad obligan a las familias a volver a quemar leña, carbón y otros combustibles contaminantes.

La crisis energética, unida a la reducción de la ayuda internacional en casi una cuarta parte el año pasado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha subrayado, «está provocando una doble crisis que ejerce una presión enorme sobre las familias vulnerables de todo el mundo en desarrollo».

Las emisiones derivadas de la cocina limpia «son unas de las más baratas de reducir» y «ofrecen beneficios colaterales fundamentales para las familias vulnerables de todo el mundo», ha insistido.

El mandatario turco ha afirmado, además, que la presidencia de la COP31 «exigirá» a los donantes que rindan cuentas de las promesas que hicieron para del Objetivo Financiero de Bakú de la COP29. EFE

tfc/crf