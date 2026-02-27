La Copa del Mundo FIFA llega a México para cumplir gira a 100 días del Mundial

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- El trofeo de la Copa del Mundo FIFA llegó este viernes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el central Estado de México, para cumplir una gira de 26 días por diez ciudades del país.

El trofeo, que regresó por tercera vez tras los Mundiales de 1970 y 1986, arribó 104 días antes del inicio del torneo que organizan México, Estados Unidos y Canadá y comenzará el 11 de junio en Ciudad de México.

Tras la llegada al aeródromo, el exseleccionado Roberto Ayala y el mexicano Hugo Sánchez fueron los encargados de mostrar el trofeo. EFE

