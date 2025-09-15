The Swiss voice in the world since 1935

La corporación Rostec suministra nueva partida de cazabombarderos Su-34 al Ejército ruso

Moscú, 15 sep (EFE).- La corporación rusa Rostec, especializada en la producción de armas y equipamiento bélico, anunció hoy la entrega de una nueva partida de cazabombarderos Su-34 a las Fuerzas Armadas de Rusia, sin precisar la cantidad de aviones suministrados.

«Nuestra Corporación Unida de Construcción Aeronáutica (OAK) fabricó y envió al Ejército una nueva partida de cazabombarderos Su-34», informó Rostec en su canal de Telegram, donde publicó un vídeo de las aeronaves.

Según la corporación, estos aviones «cumplen misiones de combate a cualquier hora del día y la noche e incluso en difíciles condiciones meteorológicas con el uso de diversos tipos de armamento».

Rostec recordó que estos cazabombarderos están concebidos para atacar objetivos terrestres, aéreos y sobre la superficie del mar a largas distancias, incluyendo los protegidos por sistemas de defensa antiaérea.

Este avión, capaz de cumplir misiones de combate en condiciones climáticas adversas también puede llevar a cabo misiones de reconocimiento y espionaje.

«El Su-34 ha demostrado ser una máquina fiable y eficaz. Las características de este avión han sido probadas reiteradamente en condiciones de combate real», añadió, al señalar que los pilotos valoran altamente su maniobrabilidad y resistencia.

La corporación añadió que las fábricas aeronáuticas rusas «incrementaron considerablemente la producción de estas máquinas y las suministran con notable periodicidad al Ejército».

Un mes atrás, a mediados de agosto, Rostec informó de la entrega de otra partida de estos aviones al Ministerio de Defensa ruso.EFE

