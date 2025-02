La correísta González pide abandonar «mentiras» de Noboa y votar por el cambio en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 6 feb (EFE).- La candidata presidencial del correísmo, Luisa González, pidió a los ecuatorianos dejar atrás las «mentiras» del actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, para votar por el cambio que promete Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

«Vamos a cambiar la mentira por la verdad, el miedo por la esperanza de días mejores, la violencia por la paz para nuestras familias», dijo González durante el acto de cierre de campaña, realizado frente al malecón de Guayaquil ante los miles de seguidores que llegaron al centro de la ciudad portuaria pese a la lluvia.

«¿Ustedes quieren cuatro años más de lo mismo? Ya no resistimos más. El país no da para más. Nos gobiernan indolentes, gente que no sabe qué sentimos, que no sabe cómo vivimos, que no entiende más allá de sus caprichos y vanidades», dijo González en referencia a Noboa, heredero del magnate del sector bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa.

La candidata de la Revolución Ciudadana criticó a todos los gobiernos de tendencia derechista que han pasado desde que el correísmo salió del poder, lo que abarca a los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y ahora a Noboa.

González afirmó que los ecuatorianos han sido «maltratados» y «humillados» en los últimos ocho años al quedar sumidos » en violencia y dolor, gracias a la mentira».

Promesas incumplidas

La exasambleísta correísta incidió en las promesas incumplidas por el actual gobernante en las últimas elecciones extraordinarias de 2023, donde Noboa derrotó a González en la segunda vuelta.

«No solo no cumplió sino que hizo todo lo contrario. Dijo que iba a bajar el precio de la gasolina y subió, que iba a bajar el precio de la luz y no solo no cumplió sino que nos dejó a oscuras con apagones», enumeró la candidata.

«Y nos subió el IVA (impuesto al valor agregado), y con la subida del IVA nos metió la mano en el bolsillo y nos quitó los pocos centavos que quedaban porque todo fue más caro. Dijo que era para dar seguridad, pero aquí nadie se siente más seguro. Subió tres puntos al IVA y aquí nadie se siente más seguro», agregó.

‘Plan Fénix’ «en cenizas»

La aspirante presidencial reclamó seguridad y afirmó que el ‘Plan Fénix’, el programa contra el crimen organizado puesto en marcha por Noboa, «sigue en cenizas, porque no hay seguridad, porque nos vacunan y nos matan, no podemos trabajar y salir a la calle, no podemos hacer nada ni ser libres».

«Vamos a cambiar esa mirada hacia el suelo que nos tiene sometidos, deprimidos y tristes, y vamos a levantar la cara y la mirada», continuó.

Alentada por los gritos de «Fuera Noboa, fuera» de sus seguidores, González reiteró que «la mentira no puede ser lo normal», por lo que prometió mejorar los servicios públicos de salud y educación y hacer garantizar el ingreso a la universidad para todos los estudiantes, una de las promesas de Noboa en las anteriores elecciones.

La candidata también hizo un llamamiento a «cuidar el voto» en las mesas electorales, al deslizar que hay que tener «cuidado con el CNE (Consejo Nacional Electoral)», el ente organizador de los comicios.

Horas de espera

Los simpatizantes de González esperaron por al menos tres horas a la candidata, quien llegó de la mano de su fórmula a la vicepresidencia, Diego Borja, y de varios postulantes a la Asamblea Nacional (Parlamento).

Allí estaba entre el público Lorena Campoverde, que llegó junto a su familia para instalarse cerca del escenario y poder ver a quien dijo será la que “cambie” al Ecuador.

“Yo tengo fe de que ella va a ganar. Lo que debería cambiar es la violencia. Está terrible. Ya uno no puede salir ni a sentarse al parque porque ya hay bala”, dijo a EFE mientras intentaba comprar un paraguas para protegerse de la lluvia. “Yo creo que ella va a cambiar esta situación”, agregó.

Como Campoverde, Andrea Hernández también cree que González será quien guíe al país hacia un mejor futuro. Dijo a EFE que lo más urgente es que se trabaje en mejorar el tema de la inseguridad, «la delincuencia, los robos, las masacres que ocurren en el país”.

González forma parte de los dieciséis candidatos presidenciales para estas elecciones en Ecuador, si bien se ha configurado como la principal oponente contra Noboa. EFE

