La correísta Luisa González celebra triunfo del ‘No’ en referendo: «Ecuador vence al odio»

Quito, 16 nov (EFE).- La excandidata presidencial correísta Luisa González declaró a EFE que «Ecuador venció al odio», tras conocerse los resultados del referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa en el que los ecuatorianos optaron por el ‘No’ en cuestiones clave como instalar una Asamblea Constituyente o permitir la llegada de bases militares extranjeras.

«Este país se une para decirle a los gobiernos que con los derechos de los ecuatorianos no se juega. Hay un pueblo digno que hoy te dice no a tus mentiras, corrupción y destrucción del país», continuó González, actual presidente de la Revolución Ciudadana, el partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Con más del 90 % escrutado, la mayoría de los ecuatorianos que acudieron este domingo a las urnas votaron en contra, casi todas con amplios márgenes, de las cuatro preguntas propuestas en el referéndum, donde se consultaba por la Constituyente, las bases extranjeras, la reducción del número de asambleístas y la eliminación de la financiación pública a partidos políticos. EFE

