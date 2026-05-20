La corrupción de la Rusia de Putin llega a Cannes de la mano de Andréi Zviáguintsev

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Alicia García de Francisco

Cannes (Francia), 20 may (EFE).- El realizador ruso Andrei Zviaguintsev presentó este miércoles en Cannes ‘Minotauro’, una precisa y brillante película con la que ataca directamente la corrupción de la Rusia de Putin, con el transfondo de la movilización de civiles para la guerra de Ucrania.

Hacía nueve años que el director no hacía una película, un periodo en el que «han pasado muchas cosas», como reconoció en la rueda de prensa para presentar un filme con el que compite por la Palma de Oro del festival, un premio para el que se ha situado inmediatamente como favorito, según las quinielas de los críticos internacionales.

En 2021, estando en Alemania, se contagió de covid, sus pulmones colapsaron y estuvo a punto de morir. Luego decidió no regresar a Rusia y su vida cambió por completo.

«La acción de este filme se sitúa en 2022, cuando ya hacía un año que yo me había ido de Rusia, pero es un país en el que he pasado 60 años de mi vida, así que conozco bien la corrupción que hay y creo que lo que cuenta la película es totalmente actual», explicó.

‘Minotauro’ se centra en Gleb, un empresario de éxito, que vive en una ciudad indeterminada de Rusia. Por un lado empieza a tener problemas en su empresa por las movilizaciones obligatorias para ir a la Guerra de Ucrania y, por otro, sospecha que su mujer, Galina, le engaña.

Zviáguintsev partió de la idea de revisitar la película ‘Ña mujer infiel’ (1969), de Claude Chabrol, pero cuando firmó el contrato para hacerlo fue justo el momento en el que se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

«Decidí entonces meter esa movilización en la historia. Fue el destino el que lo quiso», agregó.

Aunque ya hacía casi seis años que se había ido de su país cuando empezó a preparar la película y reconoce que ha perdido algunos de sus vínculos con Rusia, considera que ‘Minotauro’ se ajusta a la realidad. «Sé sin duda de lo que hablo», afirmó.

Por eso decidió rodarla en ruso, su lengua, y con actores rusos que buscó por todos los rincones del mundo, en lugar de hacerla en Francia, el país en el que reside.

La historia que cuenta es «el pretexto para decir algo importante», algo que puede hacer a través del lengua artístico, lo que considera «un privilegio».

En la película se ve la forma en la que se comporta el empresario, pero también los políticos. Los engaños que se producen para enviar a la guerra a las personas que menos les interesan o que les estorban, haciéndolo pasar por un proceso aleatorio.

Como ya hizo con ‘Leviatán’ (2014), con el que ganó el premio al mejor guión en Cannes, Zviáguintsev apunta directamente a la responsabilidad de Vladimir Putin, aunque en este caso sin apenas nombrarle.

«Lo mejor es recurrir al silencio o al lenguaje de gestos», apuntó el realizador, que considera que también la familia se comporta como si estuvieran en un campo de batalla y sus luchas permiten descubrir las relaciones con su entorno.

Zviáguintsev se llevó el Premio del Jurado del Festival de Cannes en 2017 por ‘Sin amor’ (‘Loveless’) y su película era una de las más esperadas de la competición de este año del certamen francés.

«Era muy importante para mí regresar a Cannes después de tantos años, volver a esta escena es un hecho incomparable, creo que lo entienden», dijo el realizador. EFE

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