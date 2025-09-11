La corrupción en el control de inundaciones en Filipinas abre choque diplomático con Seúl

Manila, 11 sep (EFE).- El escándalo en Filipinas por la corrupción en la construcción de proyectos de control de inundaciones, que causaron pérdidas al erario público de 1.771 millones de euros en los últimos dos años, abrió este jueves un choque diplomático con Corea del Sur después de que Seúl anunciara la cancelación de un proyecto.

«Tiene una gran importancia en el hecho de que se ha evitado desperdiciar 700.000 millones de wones (unos 503 millones de dólares) del dinero de los contribuyentes y bloquear de forma preventiva los riesgos que podrían conducir a una mala gestión y a la corrupción», afirmó el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, el pasado martes en la red social Facebook.

El mandatario, al ordenar la cancelación «inmediata» del préstamo, subrayó que «afortunadamente» el proyecto de control de inundaciones en Filipinas todavía no había comenzado.

El Departamento de Exteriores filipino «tomó nota» este jueves de las declaraciones del presidente surcoreano, y señaló que tratará de «clarificar el asunto» por vía diplomática.

Sin embargo, la financiación del multimillonario proyecto se ha visto rodeada de confusión. El Departamento de Finanzas filipino declaró ayer que Manila consideró inicialmente recibir fondos de Corea del Sur, pero paralizó las negociaciones el año pasado y está actualmente negociando con Francia.

El Gobierno galo no se ha pronunciado sobre el avance de estas negociaciones, en medio de una fuerte controversia en el país asiático por la corrupción desbocada en los proyectos de control de inundaciones.

Inquietud entre la comunidad empresarial

No obstante, la comunidad empresarial de Filipinas sí ha mostrado su inquietud por el impacto de la corrupción sobre la capacidad del país asiático para atraer inversiones.

«Los empresarios estamos preocupados, somos nosotros quienes pagamos los impuestos y el dinero para esto proviene en su totalidad de impuestos y préstamos», dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Filipinas (PCCI, en inglés), George Barcelon, en declaraciones a la televisión local ABS-CBN.

«Esto proyecta una mala imagen de nuestro país», añadió.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ordenó el mes pasado investigar un reguero de millonarios proyectos para controlar inundaciones, finalizados sobre el papel pero inexistentes o de pésima calidad sobre el terreno.

Según afirmó la semana pasada el secretario de Finanzas, Ralph Recto, ante una comisión en el Senado encargada de examinar la corrupción, estos proyectos ‘fantasma’ causaron pérdidas al erario público de 1.771 millones de euros en los últimos dos años.

Las sospechas de corrupción han desatado una ola de indignación en el país asiático, entre críticas a los hijos de los ricos contratistas que desarrollan las obras y una investigación gubernamental del «estilo de vida» de los funcionarios para buscar inicios de corrupción, así como algunas protestas esporádicas. EFE

