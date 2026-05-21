La corrupción le cuesta a los mexicanos cerca de 1.020 millones de dólares

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Ciudad de México, 21 may (EFE).- El costo de los actos de corrupción en México al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades asciende a 17.707 millones de pesos (cerca de 1.020 millones de dólares), reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra equivale a 3.865 pesos (unos 222 dólares) en promedio por persona afectada, reportó el Inegi como uno de los principales hallazgos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2025.

El estudio del organismo autónomo encontró que el 84,1 % de la población consideró «frecuentes» los actos de corrupción en las instituciones de Gobierno.

«De la población que realizó trámites, efectuó pagos, solicitó servicios públicos o tuvo contacto con alguna autoridad durante 2025, 15,6 % experimentó actos de corrupción», advirtió el instituto oficial de estadística.

La encuesta también encontró que casi nueve de cada 10 mexicanos (86,5 %), considera que los policías son corruptos.

Las policías son la peor institución pública evaluada, por encima de los partidos políticos, que son considerados corruptos por el 83,9 % de la población mexicana.

En contraste, los familiares son los actores que más confianza generan en la población (84,8 %); mientras que solo el 34,1 % confía en ministerios públicos o fiscalías estatales.

Mientras que 75,6 % confía en las escuelas públicas de nivel básico y 74,6 % en las universidades.

En zonas urbanas, 47,2 % de la población de al menos 18 años declaró estar satisfecha con los servicios públicos básicos y bajo demanda, añadió el Inegi.

En materia de servicios básicos, la ciudadanía reportó estar más satisfecha con la recolección de basura y agua potable en las ciudades, con grados de satisfacción de 71,5 % y 43,4 %, respectivamente.

«Los servicios públicos bajo demanda que la ciudadanía calificó con menores niveles de satisfacción fueron el servicio de transporte público tipo autobús urbano, van, combi o microbús, así como el servicio de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El grado de satisfacción en el ámbito nacional fue de 36,9 y 43,3 %, respectivamente», informó. EFE

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