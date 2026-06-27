La Corte Constitucional de Ecuador avala estado de excepción que rige en diez provincias

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Guayaquil (Ecuador), 26 jun (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador declaró este viernes la constitucionalidad del más reciente estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa, en diez provincias y tres municipios del país andino con altos niveles de violencia y criminalidad.

La medida, declarada el pasado 16 de junio, rige por sesenta días en las provincias costeras de Guayas, cuya capital es Guayaquil; Manabí; Santa Elena; El Oro, fronteriza con Perú; y Esmeraldas, que limita con Colombia, que son clave en la ruta que usan las organizaciones criminales para enviar droga hacia Norteamérica y Europa.

El estado de excepción también está vigente en las provincias tropicales Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, en las andinas Azuay y Pichincha, cuya capital es Quito, y en la amazónica Sucumbíos, fronteriza también con Colombia; así como en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

El estado de excepción suspende la inviolabilidad del domicilio, que permite a las fuerzas de seguridad ingresar en viviendas privadas en caso de sospechar que dentro se lleven a cabo actividades ilícitas, y también de correspondencia, medidas que los jueces determinaron que eran constitucionales.

La Corte también avaló la intervención de las Fuerzas Armadas en las provincias donde rige el estado de excepción. A cuatro de las más violentas (Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos) el Gobierno envió la semana pasada 13.000 soldados para reforzar las operaciones contra el crimen organizado.

Sin embargo, el alto tribunal le recordó al presidente que las actuaciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas deben «respetar el ordenamiento jurídico aplicable; y, los derechos humanos de toda la población».

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado la existencia de al menos cincuenta casos de presuntas desapariciones forzadas a manos supuestamente de las fuerzas de seguridad, perpetradas durante los sucesivos estados de excepción decretados en el marco del «conflicto armado interno», declarado por Noboa en 2024 para intensificar la lucha contra el crimen.

Pese a esas medidas, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar 9.282 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de cincuenta homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica. EFE

cbs/jrg