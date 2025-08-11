La Corte IDH sesionará en septiembre en Paraguay y verá casos de Perú, Brasil y Argentina

2 minutos

Asunción, 11 ago (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) informó este lunes que celebrará, del 22 al 26 de septiembre próximo, su 180 período ordinario de sesiones en Paraguay, donde verá casos del país anfitrión, así como de Perú, Brasil y Argentina.

Así lo anunció la presidenta de la Corte, Nancy Hernández, en declaraciones a la radio local ABC Cardinal, y destacó que volverán después de 20 años a Paraguay, que se convirtió entonces en el primer país donde ese organismo sesionó por primera vez fuera de su sede en Costa Rica.

«Desde entonces hemos tenido ya 37 períodos de sesiones en 16 Estados por invitación de los Gobiernos», recordó la jurista.

Hernández explicó que están previstas audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias en los casos de las comunidades indígenas paraguayas Yakye Axa, Xákmok Kásek y Sawhoyamaxa, todas ubicadas en el departamento de Presidente Hayes (oeste). En estos procesos, la Corte ordenó al Estado paraguayo la restitución de tierras ancestrales.

La funcionaria indicó que una delegación de la Corte IDH, encabezada por su vicepresidente, Rodrigo Mudrovitsch, visitó en septiembre del año pasado esas comunidades indígenas en Paraguay para conocer el estado de cumplimiento de las sentencias.

Además, la magistrada costarricense aseguró que tratarán el caso del periodista paraguayo Santiago Leguizamón, asesinado en 1991. En esa causa, la Corte IDH emitió en agosto de 2020 un informe de fondo en el que responsabilizó al Estado paraguayo.

Durante las audiencias también se abordarán, entre otros, las causas Gamboa García y otros contra Perú, Moliné O’Connor contra Argentina y el de la Clínica Pediátrica Da Região Dos Lagos contra Brasil, dijeron a EFE fuentes de la entidad.

Las audiencias tendrán lugar en la Corte Suprema de Justicia, ubicada en Asunción. EFE

nva/lb/sbb