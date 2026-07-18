La Corte mantiene la prisión domiciliaria de Bolsonaro, pero le endurece las restricciones

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Río de Janeiro, 17 jul (EFE).- La Corte Suprema de Brasil mantuvo este viernes el beneficio de prisión domiciliaria que le fue concedido por razones humanitarias al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a veintisiete años y tres meses de prisión por intento de Golpe de Estado, pero le endureció las restricciones.

El ex jefe de Estado (2022-2019) no podrá recibir visitas sociales durante treinta días, con excepción de las de médicos, fisioterapeutas y abogados, ni aquellas con fines políticos o electorales hasta el fin de las elecciones legislativas, regionales y presidenciales de octubre próximo.

La decisión fue del magistrado Alexandre de Moraes, quien concluyó que el líder ultraderechista incumplió las medidas cautelares impuestas anteriormente, al redactar una carta de apoyo a la precandidatura presidencial de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, que posteriormente fue divulgada en redes sociales.

En esa misiva, Jair Bolsonaro reiteró su apoyo a la candidatura de su primogénito y pidió unidad, después de que su hijo y candidato fuera criticado abiertamente por su madrastra y esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro.

De Moraes acogió la posición de la Fiscalía General, que consideró que el episodio no justificaba revocarle el beneficio de casa por cárcel al expresidente, pero sí imponerle nuevas restricciones para impedir cualquier interferencia en las elecciones de este año.

En su decisión, el juez señaló que la carta escrita por Bolsonaro además de trasgredir la prohibición de la Corte de utilizar «cualquier otro medio de comunicación externa», también incumplió la medida cautelar que vetaba la comunicación del exgobernante «directamente o a través de terceros», cuando su hijo, Flávio Bolsonaro, la divulgó a través de las redes sociales.

La medida adoptada por el magistrado también prohíbe la difusión de manifiestos políticos o electorales elaborados por el líder ultraderechista -a través de terceros y por cualquier medio- al recordar que Bolsonaro tiene suspendidos sus derechos políticos tras ser condenado por golpismo.

Así mismo, la decisión mantiene la sanción que ya le había impuesto a Flávio Bolsonaro, el pasado 13 de julio, a quien le suspendió las visitas a su padre durante noventa días por haber divulgado la carta en mención.

De Moraes rechazó la explicación de la defensa, que sostuvo que el exmandatario desconocía que la carta sería publicada y que nunca coordinó su divulgación.

Según el magistrado, esos argumentos son «absolutamente contradictorios con los hechos».

De Moraes recordó que desde julio de 2025 el expresidente tiene prohibido utilizar redes sociales, directa o indirectamente, así como acudir a terceros para divulgar contenidos elaborados por él.

El juez advirtió además que todas las otras medidas cautelares permanecen vigentes y que cualquier nuevo incumplimiento puede llevar a una revisión inmediata del beneficio, incluido la revocación de la prisión domiciliaria humanitaria y su regreso al régimen cerrado.

La primera vuelta de los comicios presidenciales, que se celebrará el 4 de octubre, tiene como principales contendientes a Flávio Bolsonaro y al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria desde marzo de este año, cuando Moraes le concedió el beneficio por razones humanitarias tras recibir el alta médica por una bronconeumonía.

El exjefe de Estado fue condenado a veintisiete años y tres meses de prisión, por su participación en una tentativa de golpe de Estado contra Lula, pena que comenzó a cumplir inicialmente en régimen cerrado antes de que el Supremo autorizara su traslado temporal a su residencia por motivos de salud. EFE

mat/jrg