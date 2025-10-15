La Corte Suprema advierte que el Estado constitucional «está en riesgo» en Perú

2 minutos

Lima, 15 oct (EFE).- La Corte Suprema de Perú alertó este miércoles que está «en riesgo la base fundamental de todo Estado constitucional» si no se dan «los pasos necesarios» para superar la crisis política y de seguridad que afecta al país.

«Nuestro país atraviesa una grave crisis institucional y un serio problema de orden público y seguridad ciudadana», remarcó la institución judicial en un pronunciamiento emitido en medio de la crisis política que llevó a la destitución de la presidenta Dina Boluarte, el pasado jueves, y a su reemplazo constitucional, el viernes, por el entonces presidente del Congreso, José Jerí.

«Está en riesgo la base fundamental de todo Estado constitucional si es que no sabemos o no podemos dar los pasos necesarios para superar la crisis que nos lacera y alarma», remarcó la institución judicial.

Perú afronta hoy la convocatoria a una movilización nacional convocada por jóvenes trabajadores y estudiantes de la llamada ‘Generación Z’, además de colectivos sociales y civiles, para protestar contra el incremento del crimen organizado y en rechazo a las autoridades del Ejecutivo y el Congreso.

La Corte Suprema también remarcó que la protesta es «un derecho fundamental», pero «debe ejercerse dentro del respeto a los otros derechos fundamentales», como a la vida, la integridad corporal, la dignidad y la propiedad pública y privada.

La movilización ciudadana había sido convocada para este miércoles, en principio, para exigir a las autoridades del anterior Gobierno de Boluarte y al Congreso que tomaran mayores medidas para enfrentar el gran incremento de la inseguridad ciudadana, pero la entonces mandataria fue destituida por el Congreso.

A pesar de ello, la convocatoria ha mantenido la misma demanda central, a la que se ha añadido la exigencia de que «se vayan todos» los integrantes de la clase política nacional.

La Policía Nacional de Perú (PNP) reiteró que garantizará que respetará el derecho a la reunión pacífica y la protesta, pero enfatizó que esta debe realizarse «sin armas».

La manifestación se realizará un día después de que el presidente Jerí designase a un Consejo de Ministros liderado por el abogado constitucionalista Ernesto Álvarez, mientras que el Ministerio del Interior, del que depende la PNP, fue asumido por el general retirado Vicente Tiburcio. EFE

