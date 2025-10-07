La Corte Suprema de Argentina habilita extradición de empresario acusado por narcotráfico

Buenos Aires, 7 oct (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Argentina habilitó este martes la extradición de Federico Andrés ‘Fred’ Machado, empresario acusado de narcotráfico y ligado a José Luis Espert -excandidato del partido del presidente, Javier Milei, para las elecciones legislativas- y el Ejecutivo deberá decidir si lo entrega a Estados Unidos para que sea sometido a un proceso judicial.

Por unanimidad, los magistrados del Supremo, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, declararon procedente la extradición de Machado a los Estados Unidos, para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos que incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

En conformidad con lo dictaminado previamente por el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, la Corte coincidió en que no hay obstáculos para rechazar el pedido de los Estados Unidos.

Milei deberá decidir ahora la concesión o denegación de la extradición, en un plazo de diez días hábiles.

Machado fue detenido en abril de 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén, una provincia del sur argentino, por pedido de la Justicia estadounidense.

El juez federal Gustavo Villanueva ordenó su prisión preventiva bajo arresto domiciliario en la ciudad de Viedma mientras se tramitaba su extradición.

Desde 2023 el expediente se encontraba en manos de la Corte Suprema de Justicia, que tardó más de dos años en resolverlo.

El abogado del empresario, Francisco Oneto -también abogado personal de Javier Milei-, presentó múltiples recursos que lograron demorar el avance del caso.

La ley argentina establece que el Ejecutivo puede rechazar la extradición de un ciudadano por «razones de soberanía, seguridad, orden público o intereses esenciales de la Nación».

Machado confirmó este martes en una entrevista con Radio Rivadavia haber financiado en 2019 la campaña presidencial de José Luis Espert, quien renunció este domingo a ser candidato a diputado en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El escándalo en Argentina se desató el pasado 29 de septiembre, cuando el candidato peronista Juan Grabois presentó una denuncia ante la Justicia centrada en un pago de 200.000 dólares a Espert en 2020, desde una empresa ligada a Machado, una transacción que consta en una causa judicial en Texas contra su exsocia Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 por lavado de dinero, fraude y narcotráfico.

El diputado ultraderechista admitió que cobró ese dinero, pero de forma lícita y como parte de su actividad privada -no política-, y aseguró que recién en abril de 2021 se enteró, a través de los medios, de que la Justicia de los Estados Unidos había emitido una orden de captura internacional contra Machado. EFE

