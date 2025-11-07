La Corte suprema de Brasil analiza la apelación de Bolsonaro a su condena de 27 años

La Corte Suprema de Brasil comenzó este viernes a evaluar la apelación del expresidente Jair Bolsonaro contra su condena de 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado para permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022.

El líder ultraderechista fue hallado culpable en septiembre de haber intentado impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Los abogados alegan «profundas injusticias» y «contradicciones» en el fallo que tiene al político de 70 años cerca de ir a la cárcel. Reclaman supuestos obstáculos para ejercer su defensa durante el juicio y buscan reducir la pena.

Cuatro magistrados disponen de una semana para analizar el recurso y votar de forma virtual.

Dos ya lo rechazaron este viernes, pero el resultado no será oficial hasta finalizado el plazo, a la medianoche del 14 de noviembre.

El juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, fue el primero en expresarse este viernes y rechazó todos los argumentos de la defensa.

En un extenso documento de 141 páginas al que accedió la AFP, Moraes reiteró el papel de Bolsonaro como líder de una organización criminal que, junto a varios colaboradores, conspiró para atentar contra el estado de derecho democrático.

También reafirmó su actuación como instigador de los actos del 8 de enero de 2023, cuando cientos de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

El magistrado negó la existencia de «cercenamiento de defensa», señalando que todas las pruebas fueron puestas a disposición de los abogados. Y descartó reducir la sentencia.

«La sentencia fundamentó todas las etapas del cálculo de la pena», escribió Moraes.

Un segundo juez votó poco después en el mismo sentido.

El exmandatario (2019-2022) espera la decisión en prisión domiciliaria preventiva y con prohibición de dar declaraciones públicas o usar redes sociales.

Si el resultado es desfavorable, aún cabe otra apelación, pero esta puede ser rechazada sin ser sometida a votación.

En ese caso, la condena empezaría a aplicarse y Bolsonaro podría entrar en prisión.

Por sus problemas de salud, la defensa puede solicitar a la corte que le permita cumplir su condena en casa, tal como ocurrió con el expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992).

Este obtuvo en mayo prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción.

Bolsonaro sufre varias complicaciones derivadas de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 cuando era candidato presidencial. Además fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque las lesiones le fueron extraídas.

– Apoyos –

Tras la condena, el bolsonarismo impulsó un proyecto de ley de amnistía en el Congreso que beneficiaría al expresidente y a los participantes de los disturbios de aquel 8 de enero.

Sin embargo, la iniciativa se desinfló después de grandes protestas en varias ciudades de Brasil.

El proceso contra el mayor líder de la derecha brasileña avanza mientras Brasil y Estados Unidos recomponen su relación bilateral, tensionada precisamente por este juicio.

Una campaña en Estados Unidos del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, contribuyó a que Donald Trump impusiera aranceles punitivos de 50% a exportaciones brasileñas.

Lula se reunió con Trump en octubre en Malasia para conversar sobre los aranceles y anticipó «buenos acuerdos para ambos países».

El jueves Eduardo Bolsonaro se reunió en Washington con el primer ministro húngaro, el ultraconservador Viktor Orban, quien le expresó su apoyo «firme» a la familia.

«¡Sigan luchando!: las cacerías de brujas políticas no tienen cabida en la democracia», escribió Orban en X.

