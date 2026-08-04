La Corte Suprema de Brasil autoriza una tercera investigación contra el hijo de Lula

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Río de Janeiro, 4 ago (EFE).- La Corte Suprema autorizó este martes la apertura de una tercera investigación por tráfico de influencias contra el empresario Fábio Luís Lula da Silva, el hijo mayor del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron fuentes judiciales.

La nueva investigación contra el empresario, conocido como ‘Lulinha’, fue ordenada por el magistrado Flávio Dino, un importante aliado del líder progresista, de quien fue ministro de Justicia, a petición de la Policía Federal.

Dino, a petición de los abogados de Lulinha, también autorizó la apertura de una investigación para determinar quién filtró a la prensa detalles sobre los otros dos procesos, que están protegidos por sigilo y fueron autorizados por otro magistrado.

La apertura de las investigaciones se conoce a exactos dos meses de las elecciones en las que Lula intentará su reelección y en las que su principal rival será el senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

Los aliados del candidato ultraderechista aprovecharon la divulgación de las decisiones del Supremo Tribunal Federal para lanzar en las redes sociales ataques contra el jefe de Estado, a quien acusan de tolerar la corrupción.

En un comunicado divulgado por sus abogados, el hijo de Lula, que reside en España, afirmó que recibió «con tranquilidad» la información de la apertura de una nueva investigación en su contra y que en el momento adecuado comprobará su inocencia.

Lulinha dio a entender igualmente que las acusaciones tienen finalidades electorales.

Pese a que sus abogados llegaron a mencionarlo la semana pasada, el empresario se abstuvo de indicar si regresará a Brasil para responder a los respectivos interrogatorios.

En una entrevista que concedió la semana pasada, Lula afirmó que su hijo no gozará de ningún tipo de privilegio.

«Si mi hijo es acusado de cualquier cosa, será tratado como el hijo de cualquier persona. Jamás le pediré a un comisario o a un juez que no haga las cosas correctas… Él tendrá que probar que es inocente como yo lo hice (en sus procesos por corrupción) y, si es culpable, tendrá que pagar como todo el mundo paga cuando se equivoca», aseguró.

El mandatario dijo igualmente que, si su hijo llega a ser juzgado, regresará a Brasil para defenderse.

En las tres investigaciones, el hijo de Lula es acusado de haber practicado tráfico de influencias ante organismos del Gobierno para favorecer intereses empresariales.

En el primer caso es acusado de haber intermediado ante el Ministerio de Salud a favor de un empresario que requirió autorizaciones para comercializar medicinas fabricadas con cannabis.

En el segundo se intenta establecer si intermedió ante la estatal Empresa de Tecnología e Informaciones de la Seguridad Social (Dataprev) para beneficiar a un empresario a adjudicarse contratos.

La nueva investigación tiene como blanco un grupo de empresarios que supuestamente promovió negocios irregulares con organismos del Gobierno. EFE

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