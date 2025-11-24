La Corte Suprema de Brasil ya cuenta con mayoría para mantener a Bolsonaro encarcelado

Río de Janeiro, 24 nov (EFE).- La Sala Primera de la Corte Suprema de Brasil ya cuenta con mayoría para refrendar la orden de detención preventiva dictada el sábado contra el expresidente Jair Bolsonaro y mantenerlo preso en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Los tres primeros magistrados en votar, de entre los cinco miembros de la Sala Primera, respaldaron la orden de detención preventiva dictada el sábado por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso por el que el líder de la ultraderecha fue condenado por golpismo. EFE

