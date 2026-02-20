La Corte Suprema de EEUU asesta un golpe a Trump y anula su política arancelaria

La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció el viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial, un duro golpe que le obliga a replantear su agenda económica y política.

Trump dará una rueda de prensa para analizar la sentencia a las 17H45 GMT, informó su portavoz Karoline Leavitt.

Los aranceles son una herramienta clave de la política exterior del presidente republicano, que enarboló el lema «Estados Unidos primero».

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 «no autoriza al presidente a imponer aranceles».

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como «recíprocos» por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

Trump ya empezó a utilizar los aranceles como arma negociadora durante su primer mandato (2017-2021), pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China a causa del narcotráfico y la inmigración.

Trump también utilizó la IEEPA para presionar a países en guerra, y se vanaglorió luego de haber logrado resolver ocho largos conflictos internacionales en 2025, por ejemplo entre Tailandia y Camboya, gracias a la amenaza de aranceles.

Pero el alto tribunal recordó este viernes que «si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles» mediante la IEEPA, «lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios».

La bolsa de Nueva York, que había abierto este viernes en rojo, subió tras el anuncio de la Corte: el Dow Jones ganaba 0,3% y el Nasdaq 1,0%.

Además de la sentencia, Estados Unidos se levantó este viernes con un pobre resultado económico: el crecimiento en 2025 fue del 2,2%, respecto al 2,8% del año anterior.

La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias previas de tribunales inferiores según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA eran ilegales.

Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.

Tres jueces conservadores, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron de la mayoría.

La Unión Europea declaró que estudiaba «atentamente» la sentencia y la Cámara de Comercio canadiense la tildó de «reajuste».

– Un «desbarajuste» –

La anulación de estos aranceles probablemente reducirá la tasa arancelaria media del 16,8% a alrededor del 9,5%, dijo a la AFP Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, antes del fallo.

Pero esto podría resultar temporal, ya que el gobierno busca otras vías para volver a imponer amplios derechos de aduana, añadió.

Trump ha sugerido que tiene otros caminos para imponer aranceles, pero que serán más largos y burocráticos.

El Ejecutivo puede por ejemplo imponer aranceles de forma limitada en el tiempo, lo que obliga a renovarlos periódicamente.

«Canadá debe prepararse para nuevos mecanismos, más contundentes, (…) potencialmente con efectos más amplios y perturbadores», dijo la presidenta de la cámara, Candace Laing, en un comunicado.

El dictamen deja en todo caso en el aire los enormes ingresos arancelarios que logró el gobierno durante el año pasado.

Los especialistas calculan que están en juego cerca de 140.000 millones de dólares.

Los jueces no abordaron en qué medida los importadores que habían demandado al gobierno Trump pueden recibir reembolsos.

El juez Brett Kavanaugh advirtió que este proceso podría causar un «desbarajuste».

Trump había prometido estudiar incluso una repartición de parte de esos ingresos arancelarios entre los estadounidenses.

La oposición demócrata volvió a la carga contra la política económica de Trump, a menos de diez meses de las elecciones legislativas parciales.

«Las fracasadas políticas económicas de Donald Trump y la guerra comercial global librada con aranceles irresponsables, intermitentes, contra nuestros aliados y socios comerciales han generado una enorme incertidumbre», declaró el jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

