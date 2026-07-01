La Corte Suprema de EEUU avala la exclusión de deportistas transgénero de competiciones femeninas

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La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este martes leyes estatales que prohíben a atletas transgénero competir en deportes estudiantiles femeninos, tanto de niñas como de mujeres.

La decisión permite que los estados apliquen medidas que obligan a los estudiantes a competir en equipos de escuelas públicas y universidades según su sexo asignado al nacer.

Un total de 27 estados estadounidenses ya adoptaron leyes en este sentido.

Los jueces recuerdan que el Título IX de la Constitución estadounidenses prohíbe la exclusión por razones de sexo.

Una atleta transgénero demandó al estado de Virginia Occidental por su ley de 2021 que precisaba que el sexo es biológico, asignado al nacer, y que omitía las teorías que consideran que el sexo es diferente del género.

«El término ‘sexo’ en el Título IX (…) no puede, de manera plausible, interpretarse como referente a otra cosa que no sea el sexo biológico», escribe el juez conservador Brent Kavanaugh, que sintetizó la opinión de los nueve jueces en el fallo principal.

La atleta, nacida varón, pedía una exención para «para varones biológicos que se identifican como mujeres y han tomado bloqueadores de la pubertad o hormonas», explicó la sentencia.

Pero «la Corte concluye que equipos deportivos separados para varones biológicos y mujeres biológicas son razonables, dadas las diferencias físicas inherentes entre los sexos».

Los jueces reconocen que en la década de 1970 empezó a afirmarse la teoría de género, pero consideran que no puede aplicarse en las competiciones deportivas.

– «Una gran victoria» –

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el martes una «gran victoria» después de que la Corte Suprema respaldara leyes estatales que prohíben a atletas transgénero competir en deportes estudiantiles femeninos, tanto de niñas como de mujeres.

Trump reaccionó con satisfacción: «¡La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de FALLAR EN CONTRA DE QUE HOMBRES JUEGUEN EN DEPORTES FEMENINOS. ¡Guau! ¡¡¡Eso saca esa situación ridícula de la mesa!!!», escribió en su plataforma Truth Social.

La sentencia no obliga sin embargo a los 50 estados a legislar en un sentido o en otro, sino que simplemente les deja la puerta abierta, como sucedió con el fallo de 2022 que invalidó el derecho al aborto, que estaba vigente desde 1973.

En su fallo, Kavanaugh mostró empatía hacia los estudiantes transgénero que querían practicar deportes, pero describió muchos deportes como un «juego de suma cero», en el que la inclusión de un atleta puede significar que otro pierda un lugar en la plantilla, tiempo de juego o una medalla.

El fallo se produce en medio de un creciente impulso nacional por parte de los conservadores para regular la participación de personas transgénero en la vida escolar, la atención médica y los espacios públicos.

Trump emitió el año pasado una orden ejecutiva que permite a las agencias federales negar financiación a las escuelas que permiten que atletas transgénero compitan en equipos femeninos o de niñas.

El tema ha estado cargado políticamente desde que Lia Thomas, una nadadora transgénero de la Universidad de Pensilvania que anteriormente había competido en el equipo masculino, se convirtió en un foco de controversia tras competir en pruebas universitarias femeninas en 2022.

Thomas ganó de forma abrumadora en todas las carreras, lo que provocó protestas de las jóvenes contra las que compitió.

El 70% de los votantes cree que las mujeres y las niñas transgénero no deberían poder jugar en equipos deportivos femeninos o de niñas de las escuelas, según una encuesta de Qinnipiac University.

jz/ma