La Corte Suprema de EEUU examina la prohibición de las «terapias de conversión» para menores

La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró receptiva este martes a los argumentos de quienes están a favor de levantar la prohibición de las «terapias de conversión» para menores LGBT+, cuyo objetivo es cambiar su orientación sexual o identidad de género.

Este es el primer tema social delicado que la Corte, de mayoría conservadora, evalúa al comienzo de su nuevo periodo de sesiones.

Se debatió la constitucionalidad de una ley aprobada por el estado de Colorado (oeste), que desde 2019 prohíbe las terapias de conversión para menores.

El caso fue presentado por Kaley Chiles, licenciada como consejera de salud mental, quien argumenta que la prohibición de mantener conversaiones sobre este tema con menores constituye una violación de su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda.

«Colorado prohíbe a consejeros como Kaley Chiles ayudar a menores a conseguir objetivos que el estado condena en cuestiones de género y sexualidad», declaró su abogado, James Campbell, del grupo cristiano de defensa legal Alliance Defending Freedom.

Chiles simplemente «anima» a sus pacientes «a alcanzar sus metas. Analiza los conceptos de identidad, comportamiento y atracción y cómo se interrelacionan», dijo el abogado.

La representante de Colorado, Shannon Stevenson, declaró que «todas las teorías que sustentan la terapia de conversión han sido desacreditadas». Y agregó que no hay «ni un solo experto, ni un solo estudio, ni un solo profesional de la salud mental dispuesto a respaldarla».

«Los daños de la terapia de conversión surgen cuando se le dice a un joven que puede cambiar esta característica innata de sí mismo, lo intenta una y otra vez, y fracasa», señaló. «Y luego sienten vergüenza y se sienten miserables, y esto arruina sus relaciones familiares».

El juez ultraconservador Samuel Alito afirmó que el consenso médico «suele ser muy razonable», pero que ha habido ocasiones en que «se ha politizado y se ha visto tomado por la ideología».

La terapia de conversión está prohibida en más de 20 estados de Estados Unidos y gran parte de Europa, y tanto la Asociación Estadounidense de Psiquiatría como la Asociación Estadounidense de Psicología se oponen a su uso.

Dos tribunales inferiores fallaron a favor de Colorado, y Chiles llevó su caso ante el máximo tribunal del país, donde los conservadores tienen una mayoría de 6 a 3.

Tras asumir su segundo mandato en enero, el presidente Donald Trump declaró que, a partir de entonces, el gobierno solo reconocería dos géneros —masculino y femenino— y firmó una orden ejecutiva que restringe los procedimientos médicos de transición de género para menores de 19 años.

Se espera que la Corte anuncie su decisión sobre las terapias de conversión en junio, antes del final de su sesión anual.

