La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el lunes pronunciarse sobre si las papeletas de voto enviadas por correo y recibidas después del día de las elecciones deben ser contabilizadas, un caso con posibles repercusiones en las legislativas de medio término de 2026.

El presidente estadounidense Donald Trump es un vehemente crítico del voto por correo, que desea prohibir.

El republicano nunca reconoció su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente al expresidente demócrata Joe Biden. Y denunció, sin fundamento, fraudes electorales masivos mediante el voto por correspondencia, un método ampliamente utilizado en Estados Unidos.

El caso que examinará la Corte Suprema concierne a un recurso presentado por el Partido Republicano contra una ley de Misisipi.

Esta ley autoriza el conteo de las papeletas de voto recibidas dentro de los cinco días hábiles posteriores a la elección, siempre que tengan un sello postal fechado, como máximo, el día de las elecciones. Una treintena de estados estadounidenses cuentan con leyes similares.

Un juez federal había fallado en este caso a favor de Misisipi, pero su decisión fue anulada el año pasado por una corte de apelaciones, que consideró que las papeletas deben llegar antes del cierre de las elecciones para ser contabilizadas.

Este litigio forma parte de una serie de casos relacionados con los derechos electorales que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, debe examinar durante la sesión en curso.

El máximo tribunal del país escuchó el mes pasado alegatos sobre el uso de criterios raciales en la delimitación de distritos electorales.

Se espera que se pronuncie sobre el voto por correo antes de finales de junio y su decisión podría aplicarse en las elecciones de medio término de noviembre de 2026.

