La Corte Suprema de Mauritania confirma la condena a 15 años de prisión del expresidente

1 minuto

Nuakchot, 4 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Mauritania confirmó este martes la condena a 15 años de prisión impuesta al expresidente Mohamed Uld Abdel Aziz por enriquecimiento ilícito, entre otros cargos, según pudo constatar EFE en esa corte en Nuakchot.

El fallo del máximo tribunal del país fue dictado tras dos semanas de deliberaciones y ratifica la sentencia pronunciada en mayo pasado por la sala penal del Tribunal de Apelación.

Aziz, quien gobernó Mauritania entre 2008 y 2019, fue declarado culpable de enriquecimiento ilícito y abuso de influencia durante su mandato.

Tras la decisión de la Corte Suprema, Aziz solo podría recuperar la libertad mediante una eventual medida de gracia presidencial.

El juicio contra el exmandatario, iniciado en enero de 2023, marcó un hito como el primero contra un expresidente mauritano por corrupción, un proceso sin precedentes en la historia del país.

Aziz, acusado de amasar una fortuna de varios millones de dólares de actividades ilícitas, siempre ha calificado este juicio de «político» y considera que la Constitución mauritana lo inmuniza contra cualquier persecución judicial por hechos relacionados con su período en el poder. EFE

mo/ms/jgb