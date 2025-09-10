La Costa Rica del ‘Piojo’ Herrera decepciona y compromete sus acciones para el Mundial

San José, 10 sep (EFE).- La selección de Costa Rica, dirigida por el entrenador mexicano Miguel ‘el Piojo’ Herrera, decepcionó a prensa y afición en las primeras dos jornadas de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf y comprometió, con dos empates, sus acciones para clasificar al Mundial de 2026.

El grito de «¡Fuera piojo!, ¡Fuera piojo!» por parte de los aficionados se escuchó la noche del martes en el Estadio Nacional de San José, tras el sufrido empate 3-3 que Costa Rica consiguió sobre la hora contra el combinado de Haití.

Las críticas de los aficionados en el estadio y en redes sociales hacia el entrenador y el desempeño de los jugadores, también se ha reflejado en la prensa local, e incluso varios periodistas han pedido la salida de Herrera y la contratación de un técnico emergente del ámbito local que conozca el medio y a los futbolistas.

«Sería lo más cobarde de mi parte», dijo Herrera el martes sobre la posibilidad de renunciar tras el empate contra Haití.

«Costa Rica regaló la victoria y empató a 3 contra Haití. Desastrosa segunda parte de la tricolor», reseñó el Diario Extra, mientras que el diario La Nación afirmó que «La Selección de Costa Rica vive una noche de terror, termina silbada y con el grito de ¡fuera piojo!».

El proceso de Herrera se atasca

Lo que parecía ser una eliminatoria accesible para Costa Rica, con Canadá, Estados Unidos y México sin participar por ser los anfitriones del Mundial, se ha convertido en un dolor de cabeza tras los dos empates inesperados: el pasado viernes de visita ante Nicaragua (1-1), y el del martes en casa ante Haití (3-3).

Costa Rica ganaba 1-0 en Managua con un jugador más debido a la expulsión del nicaragüense Jason Coronel, pero cedió el empate, y contra Haití estaba arriba por 2-0 al descanso, concedió 3 goles en el segundo tiempo para finalmente rescatar el empate sobre la hora.

La prensa local ha criticado el manejo de los partidos de Herrera, en especial por no reforzar la marca en el medio campo cuando el equipo tenía la ventaja en el marcador y por realizar cambios muy tarde.

«El equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierdes la ventaja, la forma de juego. No entiendo lo que pasa. Regalamos jugadas tontas, dejamos de tener la pelota y le damos la iniciativa al rival», declaró Herrera en la conferencia de prensa posterior al partido contra Haití.

La declaración de Herrera se configura en un mensaje para la generación joven de Costa Rica que ha sustituido a los experimentados que jugaron los últimos 3 mundiales y de los cuales solo permanecen el portero Keylor Navas y el zaguero Francisco Calvo.

A un mes de los próximos 2 partidos eliminatorios a domicilio ante Honduras y en casa contra Nicaragua, parece poco probable que la Federación Costarricense de Fútbol opte por un cambio de entrenador después de solo 8 meses en el cargo.

Costa Rica prácticamente no tiene margen de error, ya que es segunda del Grupo C por debajo de Honduras (4 puntos), igualada con Haití (2) y por encima de Nicaragua (1). Solo el primer lugar del grupo clasificará de forma directa al Mundial.

Exjugadores y analistas han expresado que el equipo carece de la experiencia necesaria para afrontar partidos eliminatorios y que se requiere del regreso de algunos futbolistas experimentados para apoyar y liderar el proyecto.

Entre estos futbolistas activos se encuentran el centrocampista Celso Borges, el delantero Joel Campbell y el zaguero Kendall Waston, todos con experiencia en al menos dos mundiales. EFE

