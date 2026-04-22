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La CPI confirma su jurisdicción sobre caso contra Duterte y rechaza ponerlo en libertad

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La Haya, 22 abr (EFE).- La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este miércoles su jurisdicción en el caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y rechazó íntegramente el recurso presentado por su defensa, incluida su petición de ponerle en libertad “inmediata e incondicional”.

Por mayoría, los magistrados avalaron la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I, que en octubre pasado concluyó que la CPI puede investigar los presuntos crímenes cometidos durante la «guerra contra las drogas» en Filipinas entre 2011 y 2019, periodo en el que el país aún formaba parte del tribunal. EFE

ir/rja/jlp

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