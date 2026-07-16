La CPI envía a juicio al ‘ángel de la muerte’ de una prisión libia por 17 cargos

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La Haya, 16 jul (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves los 17 cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad contra el libio Jaled el Hishri, conocido entre detenidos de la prisión de Mitiga, en Trípoli, como el ‘ángel de la muerte’, y lo envió a juicio por presuntamente dirigir un sistema «generalizado y sistemático» de torturas, violaciones y esclavitud.

En una decisión unánime, la Sala de Cuestiones Preliminares I del CPI dio luz verde a la apertura del juicio contra El Hishri al concluir que la Fiscalía presentó pruebas suficientes para sostener que participó, como autor directo, indirecto o coautor, junto a otros miembros de la Fuerza Especial de Disuasión (SDF/RADA), en los crímenes que se le imputan.

Se trata de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra miles de personas recluidas durante largos periodos entre 2014 y 2020 en la prisión y el complejo de Mitiga, en Trípoli.

Los jueces confirmaron seis cargos relacionados con tortura, trato cruel, encarcelamiento, atentados contra la dignidad personal y otros actos inhumanos; cuatro por violación, intento de violación y otras formas de violencia sexual; dos por asesinato e intento de asesinato; uno por esclavitud; y otros cuatro por persecución.

La Sala fundamentó su decisión en las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa durante una audiencia de confirmación de cargos celebrada en mayo, así como en la documentación aportada por las partes y las víctimas.

Los magistrados destacaron además el testimonio de 63 personas, de las cuales 47 eran antiguos detenidos de Mitiga.

Con esta decisión concluye la fase preliminar del proceso y el caso pasará ahora a una Sala de Primera Instancia, que fijará el calendario y los siguientes pasos del juicio.

El ‘ángel de la muerte’ de Mitiga

El Hishri, de 47 años, compareció por primera vez ante la CPI en diciembre de 2025, después de ser detenido en Alemania en julio de ese año y entregado al tribunal.

La Fiscalía sostiene que fue uno de los máximos responsables de la prisión de Mitiga, el mayor centro de detención del oeste de Libia, donde miles de personas fueron retenidas durante años bajo control de la SDF/RADA.

Según la acusación, además de ocupar un alto cargo en esa fuerza armada, dirigía el área donde permanecían encarceladas mujeres y niños pequeños y desempeñó un papel esencial en la comisión de asesinatos, torturas, violaciones, esclavitud y otros abusos sistemáticos.

La defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que la Fiscalía no había demostrado que El Hishri tuviera autoridad sobre la prisión ni que existieran pruebas suficientes para vincularlo con los delitos imputados.

La confirmación de todos los cargos implica que los jueces consideran que existen pruebas suficientes para abrir un juicio, aunque no constituye aún una declaración de culpabilidad.

El Hishri es el primer sospechoso que comparece ante la Corte por crímenes presuntamente cometidos en Libia desde que el Consejo de Seguridad le remitió la situación hace quince años. EFE

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