La CPI fija para el 30 de noviembre el juicio contra Duterte por crímenes en Filipinas

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La Haya, 27 may (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) fija para el próximo 30 de noviembre el inicio del juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados con su controvertida «guerra contra las drogas».

La CPI, que tomó este miércoles la decisión tras una conferencia dedicada a la preparación del proceso, señaló que, antes del inicio de las audiencias, resolverá todas las cuestiones pendientes y adoptará los procedimientos necesarios para garantizar un desarrollo «justo y expedito» del proceso judicial.

Una sala de cuestiones preliminares confirmó en abril los tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte, una decisión que abrió formalmente la puerta a la celebración de un juicio contra el expresidente filipino, que se encuentra detenido en La Haya desde marzo del año pasado. EFE

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