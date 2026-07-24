La CPI promete un entorno de trabajo «seguro y respetuoso» tras la destitución del fiscal

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La Haya, 24 jul (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) aseguró este viernes que seguirá dando «la máxima importancia» a mantener un entorno de trabajo «seguro, inclusivo y respetuoso» para todo su personal, en su primera reacción tras la destitución del fiscal Karim Khan por acusaciones de comportamiento sexual inadecuado.

En un comunicado difundido después de que la Asamblea de Estados Partes de la CPI acordara destituir a Khan por considerar que incurrió en una “falta grave y un grave incumplimiento de sus deberes”, la Corte se limitó a señalar que «toma nota» de la decisión y pidió que se respeten «la privacidad y los derechos de todas las personas implicadas en este proceso». EFE

ir/par/jrg